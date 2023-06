Jak firmy wykorzystują rynek podcastów? „Nauczyły się tworzyć jakościowe treści"

Popularność podcasów nad Wisłą rośnie. Dowodzi tego badania przeprowadzonego w ramach Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna na potrzeby naszego raportu „Podcasty". Okazuje się, że z podcastami zetknęło się aż 85 proc. użytkowników internetu, a niemal dwie trzecie deklaruje, że słucha podcastów, a blisko jedna trzecia robi to przynajmniej raz w tygodniu.

Co czwarty użytkownik słucha podcastów firmowych

W podcasty inwestują również firmy oraz instytucje. Z badania wynika, że niemal co czwarty użytkownik (23 proc.) wsłuchuje się w proponowane przez nie treści, a aż 85 proc. respondentów nie widzi nic złego w obecności sponsora w podcaście. Podcasty firmowe pozwalają markom promować swój biznes, jednocześnie budując więź z ich odbiorcami.

Przedstawiciele warszawskiego podcastowego Studia Plac spodziewają się jeszcze większego zainteresowania tym formatem ze strony biznesu. – Firmy nauczyły się tworzyć jakościowe treści. Użytkownicy, zmęczeni nachalną internetową reklamą szukając informacji o produktach czy usługach zaczynają wybierać podcasty o takiej tematyce, bo są one po prostu merytoryczne. Znajdują tam nie reklamę, a wypowiedzi ekspertów w konkretnych dziedzinach, którzy w bardzo wyczerpujący sposób dzielą się specjalistyczną wiedzą – mówi Krzysiek Rzyman ze Studia Plac.

Rzyman zwraca uwagę, że w tej formule firmy „nie próbują niczego ukrywać i bocznymi drzwiami wprowadzać reklamę do treści redakcyjnych", tworzą natomiast „transparentne treści poświęcone swoim usługom i produktom".

W czym podcast góruje nad Instagramem?

Marcin Łukasik podkreśla natomiast, że podcast jest dla biznesu kuszącą formą, gdyż – w przeciwieństwie do komunikacji na Instagramie czy YouTube – kojarzony jest przede wszystkim z merytoryką. – Dlatego firmy chcą wykorzystywać ten format, żeby pokazać, że pracują w nich prawdziwi eksperci, którzy w dodatku potrafią dzielić się wiedzą – tłumaczy przedstawiciel Studia Plac.

Łukasik zwraca uwagę na rosnącą liczbę sponsorowanych podcastów. – Obserwujemy znaczny wzrost w liczbie podcastów, które od samego początku startują ze sponsorem. Nie jest to niczym zadziwiającym, bo dla marek jest to bardzo atrakcyjny format. Podcast to bardzo intymna forma komunikacji, buduje silne relacje między twórcą a słuchaczami. Co więcej, jest to też długa relacja, bo nie są to zaledwie kilkuminutowe filmiki. Jeśli ktoś poświęca na słuchanie jakiejś treści od 15 minut do godziny, to znaczy, że jest zaangażowany – tłumaczy Łukasik.

Przedstawiciele Studia Plac wskazują, że podcast stwarza dużo możliwości brandingu. Można skorzystać m.in. z całej palety możliwości graficznych, a przy videocaście można lokować w kadrze np. elementy z logo sponsora.

