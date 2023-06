Najbardziej opłacalne lokaty na rynku. Oprocentowanie nawet 8 proc.

Lokata jest formą idealnej inwestycji i pozwala sporo zaoszczędzić. Niestety nie każda działa tak samo. Banki proponują klientom przeróżne oferty i często trudno wybrać idealną dla siebie. Postanowiliśmy sprawdzić, z której opłaca się skorzystać najbardziej. Lista jest imponująca.

Najlepsze lokaty na rynku. Tak sprawa wyglądała w maju

Z danych opracowanych przez portal Bankier.pl wynika, że najwyżej oprocentowane lokaty roczne na rynku dotyczą takich miejsc jak: Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce, BOŚ Bank, Bank Nowy, BFF Banking Group, Inbank, Toyota Bank, Bank Millennium, ING Bank Śląski, Nest Bank, Santander Consumer Bank, Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska, VeloBank, Bank Pekao i Citi Handlowy. Podane banki proponują stawki od 8 proc. do 3,5 proc. dla wszystkich posiadaczy kont osobistych, którzy wpłacą nowe środki finansowe. Zwykle wystarczy wpłacić minimum 1000 zł.

Najwyższą stawkę na lokacie rocznej, bo aż 8 proc. jako jedyny proponuje Volkswagen Bank GmbH – mowa o Lokacie 5 Plus na Nowe Środki. Ta jego oferta zdecydowanie może być uznana za najlepszą. Blisko niej uplasowały się banki z oprocentowaniem ok. 7 proc. i są to BOŚ Bank, Bank Nowy, BFF Banking Group oraz Inbank.

Do najniżej oprocentowanych trzeba z kolei zaliczyć Citi Handlowy – proponuje 3,5 proc. oraz Bank Pekao z oprocentowaniem o wysokości 4,5. Gdybyśmy mieli wymienić, które miejsce zajmuje konkretna firma, sytuacja wyglądałaby następująco:

1 miejsce: Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce (8 proc.)

2 miejsce: BOŚ Bank (7,10 proc.)

3 miejsce: Bank Nowy, BFF Banking Group, Inbank (7 proc.)

4 miejsce: Toyota Bank (6,90 proc.)

5 miejsce: Bank Millennium, ING Bank Śląski (6,5 proc.)

6 miejsce: Nest Bank, Santander Consumer Bank (6,25 proc.)

7 miejsce: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole, PKO Bank Polski (6,00 proc.)

8 miejsce: Santander Bank Polska, VeloBank (5,00 proc.)

9 miejsce: Bank Pekao (4,5 proc.)

10 miejsce: Citi Handlowy (3,5 proc.)

Lokaty roczne. Coraz mniej atrakcyjnych ofert

Oprocentowanie maksymalne na lokatach rocznych utrzymuje się w miarę na tym samym poziomie, trzeba jednak zauważyć, że liczba atrakcyjnych ofert spada. Jeszcze 6 miesięcy temu klienci banków mogli znaleźć aż 13 ofert z propozycją 7 proc. – dziś takich jest już tylko 5. Oznacza to, że firmy regularnie podejmują drastyczne cięcia, a sytuacja z biegiem czasu może być jeszcze gorsza.

