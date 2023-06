Kiedy zacząć rozmawiać z dziećmi o pieniądzach? Eksperci wskazują odpowiedni wiek

Kiedy zacząć rozmawiać z dziećmi o pieniądzach i finansach? Pytanie to stawia sobie niemal każdy rodzic, zwłaszcza w sytuacji, gdy pociecha przy okazji każdego wyjścia z domu (a przy takiej pogodzie jak obecnie zdarza się to kilka razy dziennie) chce zahaczyć o pobliski sklep, nie zdając sobie sprawy, że pieniądze, którymi płacimy za zakupy nie spadają z nieba. Eksperci okazują się być zwolennikami koncepcji „im szybciej, tym lepiej".

Znajomość finansów powinna być podstawową umiejętnością

– Odpowiedzialność finansowa jest niezbędna do odniesienia sukcesu w życiu, ponieważ umiejętności finansowe wpływają na ważne kamienie milowe, takie jak małżeństwo, znalezienie pracy lub zakup domu – przekonuje w rozmowie z CNBC Susan Hirshman, dyrektor ds. zarządzania majątkiem w Schwab Wealth Advisory.

Hirschman podkreśla, że wczesne ustalenie odpowiednich nawyków „może pomóc uniknąć problemów".

Seth Wunder, dyrektor ds. Inwestycji w Acorns podkreśla, że jeśli dzieci nie będą odpowiednio wykształcone finansowo mogą paść ofiarą takich niebezpieczeństw, jak potencjalne pułapki zadłużenia.

– Znajomość finansów powinna być podstawową umiejętnością, podstawową umiejętnością w sensie czytania, pisania lub robienia czegoś w sposób, który powinien być dostępny dla wszystkich w każdych okolicznościach – mówi z kolei Eric Landolt, szef działu doradztwa rodzinnego oraz sztuki i kolekcjonerstwa w UBS Global Wealth Management.

Kiedy zacząć?

Kiedy najlepiej zacząć rozmawiać z dzieckiem o pieniądzach? Tu zdania ekspertów są podzielone. Seth Wunder przekonuje, że 6 lat to wiek, w którym dzieci zaczynają rozumieć pewne pojęcia związane z pieniędzmi. – To jest wiek, w którym dzieci zaczynają rozumieć matematykę w szkole i są w stanie zrozumieć konsekwencje „jeśli coś zniknęło, to zniknęło” – tłumaczy Wunder, podkreślając, że w tym wieku dzieci są już w stanie odłożyć pieniądze na rzeczy, które chcą sobie kupić.

Zdaniem Susan Hirshman, rozmowy należy zacząć, gdy maluch ma 3-5 lat. – To wtedy mają zdolność dokonywania wyborów i rozumowania – podkreśla dyrektor ds. zarządzania majątkiem w Schwab Wealth Advisory.

Hirshman i Wunder godzi Eric Landolt podkreślając, że najbardziej optymalny wiek to 5 lat, gdyż dzieci są wtedy najbardziej otwarte na informacje o wartościach rodzinnych przekazywane przez rodziców bądź dziadków.

Szef działu doradztwa rodzinnego oraz sztuki i kolekcjonerstwa w UBS Global Wealth Management zaleca nauczanie pociech w wieku 5-8 lat bardzo podstawowych rzeczy, jak to, że pieniądze mają wartość. W kolejnych latach można przejść do kwestii bardziej złożonych, dzieciom w wieku 8-12 lat można mówić o różnych rodzajach lub zastosowaniach pieniędzy. Gdy dzieci stają się nastolatkami, czyli w wieku od 12 do 15 lat, można im powierzyć większą odpowiedzialność, np. zarządzanie małym budżetem, tak by rozumiały jak decyzje o wydawaniu pieniędzy mogą wpływać na to, ile środków zostanie później. Z dziećmi w tym wieku warto omawiać decyzje finansowe całej rodziny, jak np. wsparcie organizacji charytatywnych. Wreszcie, osoby w wieku 16-18 lat można już uczyć jak działa system finansowy i banki.

