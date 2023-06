Będzie łatwiej o kredyt 2 proc.? Decyzja KNF już niebawem

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował w rozmowie z serwisem Business Insider Polska, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zmieni rekomendację S wyjątkowo dla produktu, jakim jest rządowy kredyt 2 proc.

Decyzja KNF na dniach?

— Myślę, że taka decyzja będzie do połowy czerwca. To bardzo dobra informacja, bo poprawi się zdolność kredytowa i banki będą mogły korzystniej oceniać kredytobiorców z punktu widzenia tego produktu — powiedział szef resortu rozwoju i technologii.

Rekomendacja S to dokument, który zawiera zbiór zaleceń stworzonych przez KNF. Dotyczy ona wszystkich banków, które udzielają kredytów z zabezpieczeniem hipotecznym. Przede wszystkim określa ona sposób liczenia zdolności kredytowej.

Nowa rekomendacja sprawi, że kredyt 2 proc. będzie atrakcyjniejszy niż zwykły kredyt hipoteczny. Kredyt stanie się przez to łatwiej dostępny, poszerzając bazę osób, które będą mogły z niego skorzystać.

„Bezpieczny kredyt” od 3 lipca

Przypomnijmy, że program „Bezpieczny kredyt" wejdzie w życie 3 lipca (początkowo miało to nastąpić 1 lipca, ale w związku z tym, że termin ten przypada w sobotę, banki miałyby problem, by włączyć nowy projekt). Udział w programie zapowiedziały trzy największe banki w Polsce: Pekao, PKO BP oraz Alior Bank.

Zgodnie z założeniami programu podane instytucje udzielą bezpiecznych kredytów pod warunkiem, że ich kwota nie przekroczy 500 tys. złotych. Wyjątkiem są przypadki, gdzie kredytobiorca prowadzi gospodarstwo ze współmałżonkiem i ma na utrzymaniu przynajmniej jedno dziecko – wtedy mowa o kwocie 600 tys. złotych.

Kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

