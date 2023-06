Będzie 300 plus dla seniorów? „Myślimy nad tym"

W związku z wysoką inflacją tegoroczna waloryzacja rent i emerytur była rekordowa i wyniosła 14,8 proc., zaś dla osób otrzymujących świadczenia od emerytury minimalnej do kwoty 1600 zł brutto przewidziano podwyżkę w wysokości 250 zł brutto.

300 plus dla seniorów?

Jak informuje „Fakt", waloryzacja kwotowo-procentowa nastąpi również w roku przyszłym. Wszystko wskazuje na to, że podwyżka procentowa będzie niższa niż w tym roku, bo i inflacja ma być niższa. Rządowe prognozy wskazują, że waloryzacja procentowa wyniesie 12 proc. Co z waloryzacją kwotową? W tym wypadku jest szansa na swoiste 300 plus.

– Myślimy nad tym, by podwyżki kwotowe wyniosły 250 jak w tym roku, a może nawet 300 zł – mówi w rozmowie z „Faktem" jeden ze współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego.

W tej sytuacja emerytura minimalna, która obecnie wynosi 1588,44 zł brutto wzrosłaby do poziomu 1888,44 zł brutto. Co istotne, do tego poziomu wzrosłaby również kwota dodatków takich jak trzynasta i czternasta emerytura.

Czternasta emerytura na stałe

Przypomnijmy, że 26 maja Sejm przegłosował ustawę wprowadzającą czternastą emeryturę na stałe (do tej pory było to świadczenie jednorazowe). Ustawa zakłada, że uprawnionym przysługiwać ma kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości:

kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł;



kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2,9 tys. zł, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.



Wypłata czternastej emerytury ma nastąpić w tym roku na przełomie sierpnia i września. W kolejnych latach terminy wypłat mają być dostosowane do sytuacji sektora finansów publicznych.

