Déjà vu na rynkach akcji. Lepiej wyciągnąć wnioski z historii, zanim będzie za późno

Globalne rynki akcji znajdują się w bardzo ciekawym punkcie. Już wcześniej widzieliśmy podobną sytuację, gdy rynki akcji zagranicznych w USA i Europie były wyceniane powyżej swoich długoterminowych średnich. Miało to miejsce tuż przed eksplozją zainteresowania na spółki związane z rozwojem generatywnej sztucznej inteligencji. Tyle, że wtedy inwestorzy skupieni byli na otwarciu gospodarki Chin, co faktycznie nastąpiło – ale gospodarka Chin odbija się rachitycznie, wręcz rozczarowująco.

Dziś jest podobnie. To co wiemy na pewno, to fakt, że jako inwestorzy nie możemy ignorować tego typu zmian, ponieważ każde nowe rozdanie w sferze technologii znajduje swoje odzwierciedlenie w rozwoju wielu branż, ale potrafi również spowolnić lub zniszczyć całkowicie zapotrzebowanie na inne produkty i usługi.