Znana firma chce, by pracownicy wrócili do biur. Gotowa jest zapłacić

Salesforce, amerykańska firma świadcząca usługi z zakresu przetwarzania w chmurze, chce do tego stopnia zachęcić pracowników do powrotu do biura, że jest gotowa za to zapłacić, i to nie mało, bo nawet 2,5 mln dolarów.

Jak Salesforce chce ściągnąć pracowników do biur?

Firma uruchomiła inicjatywę pod nazwą "Connect for Good" („Połączenie na dobre"), w ramach której przekaże 10 dolarów na lokalną organizację charytatywną za każdy dzień, w którym pracownik przyjdzie do biura między 12 a 23 czerwca. Wiadomość o inicjatywie została opublikowana na firmowym kanale na Slacku. Salesforce zamierza zebrać od 1 do 2,5 mln dolarów.

Jak podaje Business Insider, pracownicy przedsiębiorstwa mogą głosować na wybrane przez siebie lokalne organizacje charytatywne, na rzecz których chcą przekazać darowiznę w ciągu najbliższych dwóch dni.

Rzecznik Salesforce przekazał w rozmowie z Business Insider, że „dzielenie się jest głęboko zakorzenione we wszystkim, co robimy i jesteśmy dumni, że możemy uruchomić Connect for Good, aby zachęcić pracowników do pomocy w zebraniu 1 mln dol. dla lokalnych organizacji charytatywnych".

Pracownicy zatrudnieni w pandemii mniej produktywni?

Serwis przypomina, że Salesforce wymagała wcześniej od 2/3 załogi przychodzenia do biura trzy bądź cztery dni w tygodniu. Według CEO firmy, Marca Benioffa, nowi pracownicy zatrudnieni podczas pandemii w latach 2021-2022 zmagają się ze „znacznie niższą produktywnością".

Salesforce zatrudnia blisko 80 tys. pracowników na całym świecie.

