Będzie druga gigafabryka Tesli w Europie? Rozmowy trwają

Jak wynika z ustaleń agencji Reuters, Tesla bada możliwość budowy drugiej gigafabryki w Europie. Jeśli rozmowy na szczeblu politycznym przyniosą oczekiwane rezultaty, Elon Musk zacznie produkować samochody elektrycznie nie tylko pod Berlinem.

Co czwarty pracownik Tesli w Europie, to Polak

Obecnie Tesla posiada jedną gigafabrykę w Europie. Znajduje się ona około 60 km od granicy z Polską w Grünheide pod Berlinem. Sprawia to, że aż co czwarty pracownik kompleksu jest Polakiem. Praca dla Elona Muska kusi polskich specjalistów głównie wysokimi zarobkami. Ich poziom rekompensuje codzienną konieczność dojazdów do pracy.

Minimalna stawka godzinowa, którą oferuje Elon Musk to 17,17 euro, czyli ponad 77 zł. To jednak przy założeniu, że pracownik zatrudni się bezpośrednio. Pracę w Tesli można bowiem dostać także przez firmy pośredniczące, które pobierają prowizję. Wtedy pensja minimalna to około 13,5 euro.

Kolejna gigafabryka Tesli w Europie

Proporcje zatrudnienia w Europejskich fabrykach Tesli mogą się jednak za jakiś czas zmienić. Jak donosi Reuters, firma Elona Muska prowadzi zaawansowane rozmowy z władzami lokalnymi w Walencji.

Informatorzy zaznajomieni ze sprawą twierdzą, że Tesla planuje budowę w tym regionie kolejnej gigafabryki. Inwestycja miałaby sięgnąć nawet 4,5 miliarda euro – twierdzi lokalna gazeta Cinco Dias.

Rzecznik regionu przyznał, że w ostatnich dniach odbyło się spotkanie z przedstawicielami pewnej firmy, którego tematem było „duża inwestycja w branży motoryzacyjnej”. Zaznaczył jednak, że nie może zdradzić żadnych szczegółów ze względu na poufność negocjacji.

Tesla, ani hiszpański rząd nie odpowiedziały na pytania zadane przez agencję Reuters. Zebrane informacje pozwalają jednak sądzić, że coś może być na rzeczy.

