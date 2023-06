Zasiłek chorobowy niebawem wzrośnie. Więcej pieniędzy na L4

Zasiłek chorobowy przysługuje osobie, która jest objęta ubezpieczeniem, ale zarazem niezdolnej do pracy z powodu choroby. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego jest powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wzrost płacy minimalnej przyczyni się do wzrostu L4

Jak wiadomo, wysokość płacy minimalnej zmieni się 1 lipca, wzrośnie ona z dotychczasowych 3490 zł do 3600 zł brutto. Będzie to druga zmiana wysokości najniższej krajowej w tym roku, co ma związek z wysoką inflacją.

Jak przypomina serwis rynekzdrowia.pl, kwota kwota zasiłku chorobowego uzależniona jest od zarobków osoby ubezpieczonej, a w związku z tym podstawa wymiaru zasiłku to średnie wynagrodzenie pracownika z ostatnich 12 miesięcy. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego pracownika z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę po jego pomniejszeniu o 13,71 proc. Obecnie jest to 3011,52 zł, zaś od lipca nastąpi wzrost do 3106,44 zł.

Z kolei miesięczny zasiłek chorobowy, uzależniony jest zarobków ubezpieczonego i wynosi:

80 proc. podstawy wymiaru, w tym także za okres pobytu w szpitalu,



100 proc. podstawy wymiaru, także za czas pobytu w szpitalu, jeśli niezdolność do pracy wynika: z powodu wypadku w drodze do pracy albo z pracy, w czasie ciąży.

Pełne wynagrodzenie przysługuje też osobom, które poddały się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub zabiegowi pobranie komórek, tkanek i narządów.

Są dwa możliwe okresy, gdy można pobierać zasiłek chorobowy: 182 dni w przypadku choroby, 270 dni w przypadku ciąży, albo gruźlicy. Do liczby dni wlicza się zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak i czas poprzednich – jeśli nie przekroczyły 60 dni – niezależnie od rodzaju chorob

W przypadku pracownika wykonującego pracę nakładczą albo odbywającego służbę zastępczą, za czas niezdolności do pracy (33 dni w ciągu roku kalendarzowego) przysługuje prawo do wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę. Natomiast osobom, które skończyły 50. rok życia, wówczas czas niezdolności do pracy wynosi rocznie 14 dni.

Kto wypłaca wynagrodzenie?

Za 33 dni niezdolności do pracy (osoby po ukończeniu 50 roku życia – 14 dni) wynagrodzenie wypłaca pracodawca. Od 34 (albo 15 dnia)zwolnienia lekarskiego zasiłek chorobowy finansowany jest ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

