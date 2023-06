Budżet zyskuje na dywidendach. Spółki Skarbu Państwa z rekordową kontrybucją

Pod koniec ubiegłego tygodnia premier Mateusz Morawiecki poinformował o przyjęciu przez rząd nowelizacji ustawy budżetowej. – Dokonaliśmy rewizji ustawy budżetowej, po to, by przeprowadzić zobowiązania, które w trakcie roku zaistniały – powiedział szef rządu.

Nowela zakłada, że deficyt budżetowy wynosić będzie 92 mld zł, co oznacza wzrost o 24 mld zł w porównaniu z pierwotną ustawą. Wydatki wzrosną natomiast z zakładanych 672,5 mld zł do 693,4 mld zł, zaś szacowane dochody mają wynieść 601,4 mld zł (pierwotnie zakładano, że wyniosą 604,5 mld zł).

Dywidendy wyższe niż zakładano

W nowelizacji znalazła się aktualizacja prognoz wpływów z tytułu dywidend od spółek Skarbu Państwa. Jak zauważa Bankier.pl, dywidendy mają w tym roku wzrosnąć o niemal 52 proc. względem pierwotnego planu i wynieść 3,36 mld zł. Jeśli jednak liczyć bez mechanizmu z podziałem na rzecz Funduszu Inwestycji Kapitałowych (FIK), dywidendowy strumień od spółek pod kontrolą państwa może przebić 4,5 mld zł. To – w obu wypadkach – najwięcej od czasu przejęcia władzy przez obóz Zjednoczonej Prawicy.

Serwis podkreśla, że tylko wypłaty z zysku od spółek giełdowych, (które zapowiedziały już dywidendy na ten rok) mogą sięgnąć 4,48 mld zł. Wspomniany poziom 4,5 mld zł może zostać osiągnięty po doliczeniu przelewów np. od Totalizatora Sportowego.

Orlen liderem

Liderem, jeśli chodzi o możliwe do wypłacenia dywidendy od spółek z GPW na rzecz Skarbu Państwa jest PKN Orlen, który ma wypłacić 5,5 zł na akcję za zyski z rekordowego 2022 roku. Dzięki temu w kierunku państwa popłynie blisko 3,2 mld zł, z czego po potrąceniu 30 proc. na FIK do budżetu trafi ponad 2,2 mld zł.

Na drugim miejscu jest PZU z ponad 708 mln zł (495, mln do budżetu). Podium zamyka PKO z ok. 480 mln zł (336 mln zł do budżetu). Portal przypomina, że w zeszłym roku to właśnie dwie finansowe spółki wypłaciły państwu największe dywidendy, odpowiednio 673 mln (471 mln do budżetu) i 573 mln (401 mln do budżetu).

W zestawieniu nie ma już Lotosu, który rok temu wypłacił 344 mln zł (241 mln do budżetu), z uwagi na jego fuzję z PKN Orlen. To samo dotyczy PGNiG, która jednak rok temu nie dzieliła się zyskiem.

