Fatalne wieści dla miłośników słodyczy. Ich ulubiony produkt zdrożeje

Gorzka pigułkę będą musieli przełknąć miłośnicy słodyczy, a konkretnie miłośnicy czekolady. Jak wynika z danych NielsenIQ, ceny produktu wzrosły na przestrzeni ostatniego roku o 14 proc., a według ekspertów może być jeszcze gorzej, co ma związek z faktem, iż cena głównego składnik czekolady czyli kakao, osiągnęła w ostatnim czasie poziom najwyższy od siedmiu lat.

Kakao drożeje. Tak źle nie było od 7 lat

Z danych, które przytacza CNBC wynika, że cena produktu wyniosła pod koniec zeszłego tygodnia 3160 dolarów za tonę. Wyższy poziom (3171 dolarów) odnotowano na początku maja 2016 roku.

– Rynek kakao doświadczył niezwykłego wzrostu cen. W tym sezonie mamy do czynienia z drugim z rzędu deficytem, a końcowe zapasy kakao prawdopodobnie spadną do niezwykle niskiego poziomu – komentuje dla CNBC Siergiej Czetwertakow, główny analityk S&P Global Commodity Insights.

Ekspert prognozuje, że rynek kakao czeka kolejny trudny sezon, od października do września przyszłego roku. Według jego szacunków kontrakty futures na kakao mogą wzrosnąć nawet do 3600 dolarów za tonę.

Drożeje nie tylko kakao, ale też inne ważne składniki czekolady jak masło kakaowe (od początku roku ceny wzrosły o ponad 20 proc.), oraz cukier (w kwietniu odnotowano najwyższy poziom od 11 lat). – Uważam, że konsumenci powinni przygotować się na prawdopodobieństwo wyższych cen czekolady – mówi Czetwertakow.

Analityk przekonuje, że producenci czekolady zmuszeni są do przerzucania wyższych kosztów produkcji na konsumentów. Producentów trapią m.in. wysokie koszty surowców i energii.

Polak zjada ponad 5 kg czekolady rocznie

Jak wynika z raportu Wedla „Światowy i polski rynek czekolady", Polak spożywa statystycznie ok. 5,6 kg czekolady rocznie. Według prognoz, które przytacza Interia.pl liczba ta będzie się zwiększać do 6,2 kg w roku 2027. Na kakaowe słodycze wydajemy średnio 190 zł w ciągu roku, co plasuje nas w europejskiej czołówce za Włochami, Niemcami i Belgią.

Czytaj też:

Nie tylko jabłka i ziemniaki. Polska eksportuje ogromne ilości… czekoladyCzytaj też:

Słynna czekolada traci „szwajcarskość”. Musi zmienić opakowania