Jest ugoda ofiar Epsteina z bankiem, który prowadził jego konta. Za „błędne decyzje” bank zapłaci ok. 300 mln dol.

Największy amerykański bank JPMorgan Chase zgodził się wypłacić wielomilionowe odszkodowania ofiarom Jeffreya Epsteina, nieżyjącego od 2019 roku milionera oskarżonego o handel ludźmi i wiele innych przestępstw. Bank został oskarżony o to, że gdyby dołożył należytej staranności, wiedziałby, konta należące do Epsteina służą do dokonywania przestępstw.

Nie podano do publicznej wiadomości, jaka jest wysokość odszkodowania, ale Reuters podaje, że może chodzić o 290 mln dolarów.

JPMorgan Chase: współpraca z Epsteinem była błędem

Jeffrey Epstein był klientem JPMorgan Chase 1998-2013. Bank przestał mu świadczyć usługi dopiero w 2013 roku, kilka lat po tym, jak biznesmen został aresztowany i przyznał się do winy. W zeszłym roku anonimowa kobieta posługująca się pseudonimem Jane Doe pozwała tę instytucję twierdząc, że świadomie ułatwiała Epsteinowi handel ludźmi, gdyż w żaden sposób nie kontrolowała przepływów na koncie milionera, a jeśli pojawiały się wątpliwości – ignorowała je.

„Doszliśmy do wniosku, że ugoda leży w najlepszym interesie wszystkich stron, a w szczególności ofiar, które doświadczyły karygodnych nadużyć z rąk Epsteina” – napisał w oświadczeniu JP Morgan. „Wszelkie powiązania z tym człowiekiem były błędem i ich żałujemy. Nigdy nie kontynuowalibyśmy z nim interesów, gdybyśmy wiedzieli, że wykorzystuje bank do popełniania ohydnych przestępstw” – dodano.

Ugodę ogłoszono kilka godzin przed tym, jak sędzia orzekł, że sprawa w Sądzie Okręgowym na Manhattanie może być prowadzona w ramach pozwu zbiorowego.W pozwie zbiorowym, który ofiary wytoczyły bankowi, podnoszono, że JPMorgan zignorował wewnętrzne ostrzeżenia w sprawie Epsteina.

Deutsche Bank zgodził się wypłacić 75 mln dol. ofiarom Epsteina

To nie jedyny bank, który przez swojego klienta musi wypłacać wielomilionowe odszkodowania. W maju 2023 roku Deutsche Bank AG zawarł ugodę z kobietami, które twierdzą, że były wykorzystywane seksualnie przez zmarłego miliardera – Jeffreya Epsteina. Oskarżycielki twierdzą, że Deutsche Bank ułatwiał Epsteinowi handel ludźmi. Niemiecka instytucja zapłaci kobietom 75 mln dolarów.

Bank w ugodzie nie uznał swojej winy, ale przyznała, że popełniła błąd zgadzając się prowadzić rachunki Epsteina.

Jeden z prawników ofiar powiedział, że Epstein nie mógłby popełnić tylu przestępstw przeciwko kobietom i dziewczynkom, gdyby nie tak dobrze układająca się współpraca z instytucjami finansowymi.

W 2019 roku Epstein został znaleziony martwy

Po raz pierwszy zarzuty wykorzystywania seksualnego dzieci i stręczycielstwa zostały mu postawione 16 lat temu, ale udało mu się zawrzeć ugodę pozasądową, dzięki której zamiast na dożywocie skazano go tylko na 13 miesięcy więzienia. Epstein codziennie wychodził z więzienia do swego biura w Palm Beach, gdzie – jak się okazało – również spotykał się z bardzo młodymi dziewczętami.

W 2019 roku Epstein został ponownie aresztowany i oskarżony m.in. o handel nieletnimi i płacenie swym ofiarom za rekrutację innych nieletnich dziewcząt. 10 sierpnia 2019 roku biznesmen został znaleziony martwy w areszcie. Według oficjalnie podanej wersji popełnił samobójstwo. Okoliczności jego śmierci do dziś budzą jednak duże podejrzenia.

Przez lata Epstein obracał się w kręgach światowych elit. Wśród jego znajomych byli m.in. były prezydent USA Bill Clinton, obecny prezydent Donald Trump, brat następcy tronu Wielkiej Brytanii książę Andrzej, a także aktorzy Kevin Spacey i Chris Tucker oraz reżyser Woody Allen.

Czytaj też:

Wyciekł prywatny kalendarz Epsteina. Na liście m.in. szef CIA i ChomskyCzytaj też:

Bill Gates był szantażowany przez Epsteina. Na jaw miał wyjść jego romans z Rosjanką