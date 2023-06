Rząd przedstawił propozycję płacy minimalnej w 2024 r. Powyżej 4000 zł

– Na dzisiejszej Radzie Ministrów przyjęliśmy propozycję podniesienia płacy minimalnej oraz założenia do projektu budżetu państwa na 2024 roku – poinformował premier Mateusz Morawiecki, podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Płaca minimalna w 2024 r. Powyżej 4000 zł

Szef rządu zwrócił uwagę, że minimalne wynagrodzenie przekroczy w przyszłym roku pułap 4000 zł. Jak poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, Radzie Dialogu Społecznego zostanie przekazana propozycja wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2024 roku do 4242 zł brutto, zaś od 1 lipca 2024 roku do 4300 zł. Jeśli chodzi o stawki godzinowe, to propozycja rządu zakłada wzrost od 1 stycznia 2024 roku do 27,70 zł i od 1 lipca 2024 roku – do 28,10 zł.

Płaca minimalna w 2024 roku – podobnie jak w tym roku – wzrośnie dwukrotnie z uwagi na wysoką inflację (dwukrotna waloryzacja najniższej krajowej następuje, gdy inflacja przekracza 5 proc.).

Teraz propozycja rządu dotycząca wysokości płacy minimalnej trafi do konsultacji społecznych. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie znana do 15 września br.

Od lipca 3600 zł brutto

Przypomnijmy, że od 1 stycznia br. płaca minimalna wynosi 3490 zł brutto. Wraz z początkiem lipca, czyli już za nieco ponad dwa tygodnie najniższa krajowa wzrośnie do poziomu 3600 zł brutto. Z kolei minimalna stawka godzinowa wynosi od 1 stycznia do 22,80 zł za godzinę, zaś od 1 lipca wyniesie 23,50 za godzinę.

Szacuje się, że minimalne wynagrodzenie otrzymuje w Polsce ok. 3 milionów pracowników.

