Zderzenie dwóch tankowców w Rosji. Kapitan był „zmęczony"

W poniedziałek na rzece Lena w obwodzie irkuckim w obwodzie irkuckim w pobliżu miejscowości Aleksiejewsk w Rosji doszło do zderzenia dwóch tankowców. O szczegółach zdarzenia poinformował w mediach społecznościowych gubernator obwodu irkuckiego Igor Kobzew.

Zderzenie dwóch tankowców. Wyciekło nawet 90 ton benzyny

Z relacji gubernatora wynika, że w zderzeniu brały udział dwie jednostki – jedna była naprawiana w porcie, druga przewoziła benzynę. W wyniku zderzenia doszło do uszkodzenia zbiorników, w których znajdowało się ok. 100 ton paliwa AI-92, najczęściej używanego w Rosji. Ze wstępnych szacunków wynika, że do rzeki wyciekło od 60 do 90 ton benzyny.

Mieszkańcy zostali ostrzeżeni, by nie korzystali z wody z rzeki do własnych potrzeb i by nie poili tą wodą zwierząt.

Kapitał był „zmęczony"

Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że statkiem, który przewoził benzynę, kierował pomocnik kapitana. Sam kapitan miał być w stanie wskazującym. – Badania lekarskie wykazały, że kapitan był pijany. Wszczęte zostało postępowanie karne – poinformował gubernator obwodu irkuckiego.

Jak podaje „Rzeczpospolita", na czele grupy ds. likwidacji skutków przedostawania się produktów ropopochodnych do rzeki Leny stanął pierwszy zastępca gubernatora obwodu irkuckiego Roman Kolesow.

Lena to rzeka w azjatyckiej części Rosji, płynie w obwodzie irkuckim i w Jakucji. Długość Leny wynosi 4400 km, w Rosji dłuższe są jedynie rzeki przepływające także przez inne kraje – Ob-Irtysz oraz Amur.

