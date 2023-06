Najpopularniejsza toaleta w Polsce za 430 tys. zł ma zniknąć. Jest pomysł na coś nowego

Wspomniane toalety miejskie uznane są dziś za najpopularniejsze w Polsce. Zostały postawione niedaleko Pałacu Branickich w Białymstoku przy ul. Legionowej. Kontrowersje od początku wzbudzała kwota, za jaką stworzono obiekt. Następnie jednak pojawił się inny problem związany z dostępnością – choć szalety miały być otwarte w październiku 2022 roku, pozostają zamknięte do dziś.

Słynne szalety z Białegostoku znikną, zanim zostały otwarte. Jest nowy plan

Publiczna toaleta za 432 tys. złotych wzbudza teraz jeszcze większe zainteresowanie niż dotychczas, wszystko przez informacje o tym jakoby miała zniknąć z parku. Już pod koniec ubiegłego roku w trakcie kończenia budowy okazało się, że obiekt nie spełnia wymogów budowlanych, dlatego też nie zdążył być nawet otwarty.

Jako że inspektor nadzoru budowlanego nie odebrał inwestycji, jedna z najdroższych toalet publicznych w Polsce do dziś stoi nieużywana na terenie zabytkowego parku w Białymstoku, a teraz ruszyła rozbiórka. Polacy mogą na wszystko tylko patrzeć, przecierać oczy ze zdumienia i być świadkami tego jak publiczne pieniądze są marnowane z powodu błędów i niedopatrzeń. Władze miasta poinformowały, że dzięki rozbiórce ma być zrealizowany nowy plan.

Nowy obiekt zastąpi słynne i drogie toalety

Władze miasta mają plan, by słynne szalety zastąpić obiektem, spełniającym obowiązujące wymogi budowlane. Co ciekawe ma być on otwarty jeszcze przed rozpoczęciem sezonu turystycznego. O czym mowa? Oczywiście o kolejnej toalecie, która zostanie stworzona zupełnie inaczej. Czy tym razem mieszkańcy Białegostoku doczekają się czynnej ? Pozostaje tylko czekać i przyglądać się nowym pracom.

Warto przypomnieć, że w pobliżu wspomnianego miejsca istnieją już inne szalety publiczne – znajdziemy je na placu zabaw przy ul. Bacieczki, przy wejściu do ogrodu zoologicznego „Akcent ZOO”, Parku Planty przy ul. Akademickiej, czy w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej przy ul. Bohaterów Monte Cassino. Ponadto w sezonie letnim miasto ustawia przenośne kabiny sanitarnych WC w popularnych lokalizacjach.

