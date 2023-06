System kaucyjny za 1,5 roku. Organizacja zwraca uwagę na ważny problem

Przed tygodniem rząd przyjął nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zakłada ona wprowadzenie od 1 stycznia 2025 roku systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra. Wprowadzenie tego systemu jest odpowiedzią na unijną dyrektywę w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Projekt noweli musi być skierowany do trzymiesięcznej notyfikacji. Nie blokuje to jednak możliwości rozpoczęcia procedowania w Sejmie.

System kaucyjny bez opakowań po mleku? Organizacja apeluje

System kaucyjny obejmie np. butelki na wodę, sok, nektar oraz mleko. Kwestia opakowań po mleku budzi wątpliwości Polskiej Izby Handlu. – System kaucyjny nie powinien uwzględniać opakowań po mleku. Zbiórka tych odpadów stanowiłaby zagrożenie sanitarne dla personelu sklepu oraz klientów. Sejm powinien wziąć to pod uwagę — napisała na Twitterze Polska Izba Handlu.

Szef Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński zwraca uwagę w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że przechowywanie w sklepach opakowań po produktach mlecznych jest szczególnie niebezpieczne latem. – Przed nami lato, jest coraz wyższa temperatura. Przechowywanie w sklepie opakowań po produktach mlecznych niesie poważne zagrożenia, ponieważ są to produkty zawierające żywe kultury bakterii. Nie chcemy, żeby powodowało to zagrożenie dla personelu sklepów, klientów oraz okolicznych mieszkańców — podkreśla prezes Polskiej Izby Handlu.

"System kaucyjny powinien być wdrażany stopniowo"

Przypomnijmy, że projekt ustawy zakłada, że puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania. Pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności.

– System kaucyjny powinien być wdrażany stopniowo, w szczególności jeśli chodzi o małe sklepy, ponieważ tego typu placówki handlowe mają mniejsze możliwości przechowywania zbieranych opakowań po butelkach plastikowych i metalowych puszkach – tłumaczy Maciej Ptaszyński.

Wysokość kaucji zostanie określona w rozporządzeniu. Aby ją odebrać w sklepie, nie trzeba będzie okazywać paragonu, potwierdzającego jej wcześniejsze zapłacenie.

