Stopy procentowe w USA. Na taką decyzję czekano od 15 miesięcy

Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) Rezerwy Federalnej w USA zdecydował o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. To oznacza, że poziom stóp utrzyma się w przedziale 5-5,25 proc., najwyższym od 2007 roku.

Stopy procentowe w USA. Seria podwyżek za nami

Na przestrzeni 14 miesięcy (od marca zeszłego roku do maja tego roku) bank centralny Stanów Zjednoczonych podnosił referencyjną stopę procentową dziesięć razy z rzędu, próbując w ten sposób walczyć z inflacją. W tym czasie główna stopa procentowa wzrosła o 500 punktów bazowych.

Bank centralny USA poinformował w komunikacie po decyzji, że utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie pozwala „ocenić dodatkowe informacje i ich konsekwencje dla polityki pieniężnej". – Przy określaniu zakresu dodatkowego zaostrzenia polityki pieniężnej, które może być odpowiednie do powrotu inflacji do 2 proc., Komitet weźmie pod uwagę skumulowane zacieśnienie polityki pieniężnej, opóźnienia, z jakimi polityka pieniężna wpływa na aktywność gospodarczą, i inflację oraz rozwój wydarzeń w gospodarce i sektorze finansowym – podkreślono w komunikacie.

Członkowie FOMC zasugerowali, że możliwe jest dalsze zacieśnienie polityki pieniężnej.

Wczorajsza decyzja banku centralnego nie była zaskoczeniem dla rynku. Utrzymanie stóp procentowych było oczekiwane po tym jak po majowej decyzji o podwyżce stóp, FOMC zasygnalizował, że była to na razie ostatnia podwyżka. W wydanym komunikacie zabrakło bowiem – obecnej w poprzednich oświadczeniach – formuły, iż należy spodziewać się konieczności dalszego podnoszenia stóp. Szef Rezerwy Federalnej Jerome Powell podkreślił, że jest to "znacząca zmiana", aczkolwiek nie wykluczył dalszych podwyżek stóp procentowych.

Inflacja w USA hamuje

Oczekiwania w kwestii utrzymania stóp procentowych na dotychczasowym poziomie podbiły najnowsze dane o inflacji. We wtorek Biuro Statystyk Pracy USA podało, że inflacja konsumencka w maju wyniosła 4 proc. w ujęciu rocznym, wobec 4,9 proc. w kwietniu. To 11. spadek z rzędu. Ceny w USA rosły w maju w najwolniejszym tempie od marca 2021 roku i powoli zbliżają się do celu inflacyjnego Fed (ustalono go na 2 proc.).

Czytaj też:

Inflacja w USA przestaje być problemem. Znamy najnowsze daneCzytaj też:

Dane o zatrudnieniu zachwiały rynkiem. Dolar tanieje, a Fed ma zagwozdkę