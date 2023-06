Wzrosły koszty budowy domu. Jest jeden kluczowy powód

O ponad 23 proc. wzrosły w ciągu roku koszty budowy domu jednorodzinnego – wylicza Bankier.pl, posiłkując się danymi serwisu wielkiebudowanie.pl. To oznacza, że koszty te rosły szybciej niż indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), który – jak wskazywały wstępne dane GUS – wzrósł w maju o 13 proc. w ujęciu rocznym.

Koszty budowy domu. Znaczący wzrost cen materiałów

Koszty budowy domu wyliczono na podstawie średnich cen materiałów budowlanych, jak i usług budowlanych oraz montażowych. Okazuje się, że w maju br. szacunkowy koszt osiągnięcia stanu surowego zamkniętego, w oparciu o średnie ceny materiałów i usług budowlanych, wyniósł w skali kraju średnio 3494 zł w przeliczeniu na metr kwadratowy budowanego domu jednorodzinnego. To średnio o 26,8 proc. więcej niż w maju zeszłego roku. Nominalnie koszty wzrosły o 739 zł/mkw., co oznacza, że budując 120-metrowy dom trzeba by obecnie wydać średnio ok. 419 tys. zł, o 88 680 zł więcej i to jedynie na etapie stanu surowego zamkniętego.

Wycena usług budowlanych i montażowych niezbnędnych do osiągnięcia stanu surowego zamkniętego wzrosła w ciągu roku średnio o 9,7 proc. z 900 zł/mkw. do 987 zł/mkw. W tym samym czasie średnie ceny materiałów budowlanych wzrosły o 35,1 proc. rok do roku. Serwis zwraca uwagę, że w minionym miesiącu niżej niż w maju ubiegłego roku wyceniano drzwi (spadek o 36 proc.). O niemal 14 proc. wzrosła natomiast średnia cena oferowana za ich montaż.

W przypadku usług, o 15,2 proc. rok do roku wzrosły średnie koszty prac związanych ze wzniesieniem dachu. Aż o 47,4 proc. rok do roku wzrosła wycena materiałów niezbędnych do budowy stropów.

W mniejszym stopniu wzrosły na przestrzeni ostatniego roku koszty prac i materiałów niezbędnych do wybudowania domu w stanie deweloperskim. Biorąc pod uwagę jedynie prace wykonywane już po osiągnięciu stanu surowego zamkniętego (m.in. prace wodno-kanalizacyjne, montaż ogrzewania centralnego, instalacji elektrycznych, czy malowanie) średnia wycena materiałów i usług wyniosła w maju br. 2455 zł w przeliczeniu na metr kwadratowy, co przełożyło się na wzrost o 18,3 proc. względem maja zeszłego roku. Ceny usług wzrosły w tym okresie średnio o 8,9 proc., zaś materiałów o 26,8 proc.

Gdzie najdrożej?

Ceny usług budowlano-montażowych różnią się w zależności od województwa, a różnice mogą nawet przekraczać 50 proc. Najniższe średnie stawki można było znaleźć w województwach: opolskim, lubuskim i zachodniopomorskim. Najwięcej budowlańcy oczekują w województwach: mazowieckim, małopolskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Z danych, które przytacza Bankier.pl wynika, że przykładowo za ułożenie płytek na powierzchni 1 mkw. w woj. mazowieckim oczekiwano w maju br. średnio 105 zł/mkw., podczas gdy w woj. opolskim było to średnio 70 zł/mkw. Z kolei pokrycie dachu dachówkami w woj. lubuskim wycenianie było średnio na 64 zł/mkw., podczas gdy na Mazowszu średnia cena była o 56 proc. wyższa i wyniosła 100 zł/mkw.

