Inflacja w UE. Wynik Polski lepszy niż podał GUS

Eurostat przedstawił w piątek dane dotyczące inflacji HICP w maju w Unii Europejskiej oraz w strefie euro. Z danych unijnego urzędu statystycznego wynika, że inflacja dla całej UE wyniosła w minionym miesiącu 7,1 proc. rok do roku wobec 8,1 proc. w kwietniu i 8,3 proc. w marcu.

Inflacja w UE. Spadek w 26 państwach

Inflacja HICP w strefie euro wyniosła natomiast 6,1 proc. rok do roku, podczas gdy przed miesiącem było to 7 proc., po nieznacznym wzroście w stosunku do marca (6,9 proc.). W porównaniu z kwietniem roczna inflacja spadła w dwudziestu sześciu państwach członkowskich, a tylko w jednym państwie wzrosła.

Najniższa inflacja tradycyjnie występuje w Luksemburgu (2 proc.), który wyprzedza pod tym względem Belgię (2,7 proc.), Danię i Hiszpanię (w obu państwach 2,9 proc.).

Niechlubnym liderem zestawienia pozostają Węgry, choć na przestrzeni ostatniego miesiąca inflacja w kraju Victora Orbana nieco spadła (odczyt za maj to 21,9 proc., podczas gdy w poprzednim miesiącu było to 24,4 proc.).

Inflacja w Polsce

Według Eurostatu inflacja w Polsce wyniosła w poprzednim miesiącu 12,5 proc., wobec 14 proc. w kwietniu. To wynik od lepszy od tego, który w czwartek przedstawił Główny Urząd Statystyczny (GUS). Przypomnijmy, że wczorajszy odczyt wyniósł 13 proc., czyli tyle, ile wstępny szacunek przedstawiony przez urząd przed dwoma tygodniami.

Dane unijnego urzędu statystycznego wskazują, że inflacja na poziomie 12,5 proc. występuje również w Czechach. Nieco mniej, bo 12,3 proc. odnotowano na Łowie i Słowacji. Z dwucyfrową inflacją zmagają się jeszcze Estonia i Litwa (odpowiednio 11,2 proc. i 10,7 proc.).

