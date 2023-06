Jednocyfrowa inflacja pod koniec roku? Minister finansów prognozuje

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska podkreśliła w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że polskie finanse i polska gospodarka "mają się bardzo dobrze", czego dowodem są inwestycje zagraniczne, których liczba w Polsce konsekwentnie rośnie. – Ostatnia inwestycja Intela pokazuje, że Polska jest krajem bezpieczny – powiedziała szefowa resortu finansów.

Minister finansów o jednocyfrowej inflacji

Rzeczkowska zwraca uwagę, że mimo wojny za naszą wschodnią granicą, „skracają się łańcuchy dostaw i Polska jest takim miejscem, gdzie inwestorzy zagraniczni chcą być obecni". – Wyzwania związane z kryzysem w Ukrainie odczuwaliśmy w roku 2022. To był bardzo wysoki wzrost cen energii na rynkach światowych, w konsekwencji wyzwania związane z zapewnieniem ciepła cen energii, właściwego poziomu cen energii dla Polaków, ale również inflacja – powiedziała minister finansów.

Odnosząc się do kwestii inflacji, szefowa resortu finansów przewiduje, że pod koniec tego roku osiągnie ona poziom jednocyfrowy. – Ceny energii stabilizują się, mamy szansę, że inflacja — również dzięki konsekwentnej polityce monetarnej NBP — pod koniec roku osiągnie już poziom jednocyfrowy – prognozuje Rzeczkowska.

Minister finansów przewiduje również, że w przyszłym roku wzrost gospodarczy osiągnie poziom 3 proc. Rzeczkowska zastrzegła jednak, że do tych wskazań należy podejść z ostrożnym optymizmem, ponieważ prognozowanie w bardzo zmiennym środowisku jest obarczone pewną możliwością błędu.

Inflacja w maju

Przypomnijmy, że pod koniec zeszłego tygodnia Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że inflacja w maju wyniosła 13 proc. Dane te są zgodne ze wstępnym szacunkiem urzedu przedstawionym blisko trzy tygodnie temu. Z kolei według Eurostatu, inflacja w poprzednim miesiącu wyniosła w naszym kraju 12,5 proc.

Z niedawnej ankiety „Obserwatora Finansowego” przeprowadzonej wśród ponad 100 ekonomistów wynika, że 88 proc. respondentów spodziewa się, że jeszcze w tym roku inflacja spadnie do poziomu jednocyfrowego. Zdecydowana większość badanych w tej grupie (77 proc.) uważa, że jednocyfrowa inflacja pojawi się w naszym kraju jesienią (we wrześniu lub w czwartym kwartale tego roku). We wcześniejszym badaniu podobnego zdania było jedynie 60 proc. uczestników ankiety.

Ministerstwo podsumowało akcję rozliczeń PIT. Rekordowa kwota zwrotów