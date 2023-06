Polski eksport mocno w górę. Wiadomo, czyja to zasługa

Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w okresie styczeń–kwiecień br. wartość eksportu wyniosła 550,7 mld zł i była o ponad 10 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2022 roku. Wartość importu sięgnęła natomiast 531,4 mld zł.

Branża motoryzacyjna liderem

Najwięcej eksportuje branża motoryzacyjna. Z danych, które przytacza „Rzeczpospolita" wynika, że w pierwszych trzech miesiącach tego roku sprzedała za granicą wyroby za aż 50 mld zł. To o 14,3 mld zł więcej niż rok wcześniej (+40 proc. rok do roku). Na eksport trafiło aż 82,1 proc. jej sprzedaży (rok wcześniej 78,3 proc.), co oznacza, że branża realizuje w naszym kraju niespełna 18 proc. przychodów – fabryki motoryzacyjne stoją w Polsce, ale służą przede wszystkim do tego, żeby zasilać rynki zewnętrzne.

Na drugim miejscu znalazła się branża produkcji urządzeń elektrycznych, przede wszystkim akumulatorów do samochodów osobowych, w tym głównie do "elektryków". Branża może się poszczycić sprzedażą eksportową na poziomie 31 mld zł, to o 10,2 mld zł więcej niż w pierwszym kwartale zeszłego roku. Jak podaje „Rzeczpospolita", w tym wypadku niespełna 23 proc. przychodów realizowano w Polsce.

Branża spożywcza zamyka podium

Gazeta zwraca uwagę, że dopiero na trzecim miejscu jest branża spożywcza ze sprzedażą eksportową na kwotę 25,5 mld zł (wzrost o 5,2 mld zł więcej w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku). Dlaczego „dopiero"? Dziennik zwraca bowiem uwagę, że to największa branża produkcyjna w Polsce.

Tuż za podium znalazł się segment produkcji wyrobów z metali. Ta przytłoczona jeszcze niedawno cenami energii i surowca branża wysłała w pierwszym kwartale za granicę wyroby o wartości 18,4 mld zł. To o 2 mld zł więcej niż rok wcześniej.

Czytaj też:

Oto 100 największych polskich eksporterów. Te firmy są wizytówką Polski za granicąCzytaj też:

Polska wódka zdobywa nowe rynki na świecie. Znaczny wzrost eksportu