Lokata na pół roku. Jeden z banków proponuje 10 proc.

Serwis Bankier.pl przyjrzał się lokatom bankowym na 6 miesięcy. Pozycja w zestawieniu zależy od proponowanej stawki – im wyższe oprocentowanie, tym lepsze miejsce przypada danej instytucji.

10 proc. na lokacie

Zdecydowanym liderem rankingu jest Lokata Urodzinowa IKO PKO Banku Polskiego. Oprocentowanie na tym depozycie wynosi 10 proc. w skali roku. Lokata skierowana jest dla posiadaczy konta, którzy ustanowią w aplikacji IKO dowolne zlecenie stałe lub zakupią ubezpieczenie PKO Towarzystwa Ubezpieczeń, bądź zakupią jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych PKO TFI. Wpłacać można od 1000 do 50 000 zł. Bankier.pl zwraca uwagę, że proponowane 10 proc. w skali roku to obecnie najwyższa stawka na rynku.

Drugie miejsce zajmuje Lokata Mobilna Credit Agricole z oprocentowaniem na poziomie 8,50 proc. Z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy otworzą konto osobiste. Wpłacać można od 1000 do 20 000 zł.

Podium zamyka Nest Lokata Witaj Nest Banku z oprocentowaniem na poziomie 8 proc. Lokata przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy założą konto, będą zapewniali wpływ wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 2000 zł oraz wykonają co najmniej trzy transakcje (przelew lub płatności kartą lub płatność Blik) każdego miesiąca. Wymagane jest również wyrażenie zgód marketingowych. Wpłacać można od 1000 do 20 000 zł.

Poza podium, za to w pierwszej piątce znalazły się Lokata Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce oraz Lokata Promocyjna z oferty Citi Handlowego z oprocentowaniem odpowiednio 7,50 proc. i 7,40 proc. rocznie. Pierwsza propozycja skierowana jest dla posiadaczy konta, którzy wpłacą co najmniej 25 000 zł (dla niższej kwoty obowiązuje stawka w wysokości 7 proc. w skali roku). Z kolei druga oferta przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy otworzą konto Citigold w ofercie „30 lat bankowości prywatnej w Polsce. Lokata 7.4”, zaakceptują regulamin promocji i zapewnią saldo nie niższe niż 450 000 zł.

7 proc. w trzech bankach

Na oprocentowanie na poziomie 7 proc. mogą liczyć osoby, które zdecydują się na założenie półrocznej lokaty w takich instytucjach jak: BFF Banking Group, BOŚ Bank i Inbank.

