Cola-Cola musi dostosować się do unijnych przepisów. Chodzi o nakrętki

Jak podaje serwis wiadomoscihnadlowe.pl, współpracująca z Coca-Cola Europacific Partners firma Sidel pokazała opakowania napojów w nowych wersjach. Dla miłośników kultowego napoju informacja ta może mieć istotne znaczenie, bowiem nie będą już mogli oderwać nakrętki od plastikowej butelki. Od połowy przyszłego roku będą bowiem musiały być trwale przytwierdzone do opakowań.

Coca-Cola zmieni nakrętki. Efekt unijnych przepisów

Zmiany nie są fanaberią firmy, wynikają z konieczności dostosowania się do unijnych przepisów – Coca-Cola Europacific Partners jest zobowiązana do wdrożenia zmian do lipca 2024 roku, zgodnie z przepisami dotyczącymi tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (SUP – single-use plastic).

Portal podaje, że nowa butelka nie będzie jedynie opakowaniem z doczepioną zakrętką. Przy okazji konieczności wprowadzenia zmian, firma zdecydowała się zastosować lżejszą szyjkę w plastikowych butelkach swoich gazowanych napojów. – Zgodnie z planem w maju 2022 r. wypuściliśmy pierwsze butelki na rynek Wielkiej Brytanii. Pilotażowy program zrealizowany w Barcelonie pomógł nam wspólnie poznać i zidentyfikować wszelkie potencjalne problemy – powiedział Geert Marse, kierownik techniczny ds. opakowań w CCEP, cytowany przez portal.

Kampania informacyjna

Pojawieniu się nowych butelek ma towarzyszyć szeroko zakrojona kampania informacyjna wyjaśniająca, jak korzystać z nowej nakrętki i wspierająca w stopniowej zmianie nawyków konsumentów. Opinie konsumentów mają zostać uwzględnione i w razie potrzeby zostaną podjęte działania naprawcze.

