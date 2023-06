Słynna cukiernia znika po niemal 90 latach. „Już nie mam siły..."

– Kochani, jak już pewnie wiecie, zamykamy po 87 latach działalności cukiernię (...). Jeszcze nie znamy dokładnej daty zamknięcia firmy, jednak pewne jest, że po wakacjach już nie będziemy prowadzić cukierni – poinformowali na Facebooku Adam i Iwona Mrozek, właściciele cukierni.

Cukiernia znika po niemal 90 latach

Cukiernia – jak przypomina Business Insider Polska – istnieje w Katowicach od 1936 roku, co oznacza, że przetrwała 87 lat. Z wpisu właścicieli wynika, że miłośnicy słodkości będą mieli szanse ich spróbować do końca wakacji. Komunikat sugeruje również, że choć cukiernia niebawem zniknie, to osoby potrzebujące tortu, bądź większej ilości ciasta będą mogły dokonywać zamówień drogą telefoniczną.

Dlaczego po blisko 90 latach funkcjonowania cukiernia zostanie zamknięta? Wyjaśniają to dalsze wpisy właścicieli z których wynika, że przerosły ich koszty prowadzenia biznesu. – Podjęliśmy tą decyzję że względu na ciągłe rosnące koszty utrzymania cukierni, a niestety obroty firmy drastycznie zmalały i nie chcemy popadać w długi – piszą Adam i Iwona Mrozek, podkreślając, że proza życia za rządów obecnej ekipy „robi swoje".

„Nie mam siły kombinować"

Adam i Iwona Mrozek nie kryją, że chodzi przede wszystkim o wzrost comiesięcznych rachunków. – Ja już nie mam siły kombinować, skąd wziąć pieniądze na kolejne podwyżki ZUS-u i opłat za prąd i gaz — czytamy w komunikacie.

Choć klienci rozumieją powody zamknięcia cukierni, to trudno im pogodzić się z jej zniknięciem. „Niemożliwe, najlepsze tory i ciastka na naturalnych składnikach", „Najlepsze drożdżówki z serem i patyki z makiem. Jak żyć?" – to tylko niektóre z komentarzy zamieszczone pod postem właścicieli cukierni.

