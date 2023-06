Nowego 800 plus dziś nie będzie? Jasna deklaracja Kaczyńskiego

W sobotę w Bogatyni odbędzie się wiec wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. To drugie w ostatnim czasie duże wydarzenie partyjne z udziałem polityków formacji rządzącej. Poprzednie, czyli programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości odbyło się w połowie maja w Warszawie. Zapowiedziano wówczas m.in. waloryzację świadczenia 500 plus do kwoty 800 zł i bezpłatne autostrady. Wszystko wskazuje na to, że podobnych propozycji dziś nie będzie. Powiedział o tym wicepremier, a zarazem prezes PiS Jarosław Kaczyński dziś rano w audycji „Gość Krzysztofa Ziemca" w RMF FM.

Nowego 800 plus nie będzie?

– To jest spotkanie, które nie będzie poświęcone temu, żeby przedstawiać kolejne propozycje typu 800 plus, chociaż takie propozycje jeszcze będą, niekoniecznie tego samego typu, ale będą – powiedział w RMF FM Kaczyński.

– To jest spotkanie, które ma przede wszystkim pokazać, i obecnym tam, ale głównie chodzi o całe społeczeństwo, na czym polega problem, który jest czy będzie rozstrzygany w tych wyborach. Jaki jest sens tej decyzji, która zostanie podjęta przez społeczeństwo, przez wyborców w październiku najprawdopodobniej. I takie spotkania są ogromnie ważne, a tak się złożyło, że właśnie w Bogatyni dziś jest świetne miejsce, żeby o tym mówić – dodał.

Przypomnijmy, że pierwotnie wydarzenie miało odbyć się w Łodzi. O zmianie miejsca poinformował na początku tygodniu eurodeputowany PiS Joachim Brudziński, nowy szef sztabu ugrupowania.

