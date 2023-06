Rząd myśli o podniesieniu wieku emerytalnego? Maląg zabrała głos

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg uczestniczyła w panelu „Polityka senioralna wyzwaniem dla rządu”, odbywającego się w ramach VI edycji Forum Wizja Rozwoju. Minister podkreślała, że aby mówić o polityce senioralnej należy mieć odniesienie do całej polityki społecznej. – Chodzi o to, że inwestycja w kapitał ludzki daje siłę, daje moc do rozwoju Polski. Zmieniamy sytuację tych ludzi, patrząc przez pryzmat tego, że jest to inwestycja. W podziałkach budżetowych nie jest to koszt dla budżetu państwa, tylko jest to inwestycja w przyszłość. Ta zmiana filozofii myślenia daje to, że zaczęły być na tym fundamencie budowane kolejne działania – mówiła szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

Maląg o podwyżce wieku emerytalnego

Maląg podkreślała, że seniorzy „są na rynku pracy bardzo potrzebni, aby wdrażać młode pokolenie do poszczególnych zawodów". Czy to oznacza, że należy spodziewać się podwyższenia wieku emerytalnego? – Wychodzimy z założenia, że to nie może się dziać na siłę. Nie na zasadzie tego, co Platforma Obywatelska zaproponowała Polakom, a więc wydłużenie wieku emerytalnego, tylko danie przywilejów i ten przywilej został przywrócony – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej.

– Oficjalnego wieku emerytalnego nikt nie będzie już zmieniał, gdyż byłoby to „polityczne samobójstwo”. W grę wchodzi jednak zachęcanie do dłuższej pracy – i taką strategię rząd PiS zaczął już realizować – dodała.

Przybywa pracujących emerytów

Jak już informowaliśmy, z roku na rok przybywa osób, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn) decydują się na kontynuowanie aktywności zawodowej. Z danych przekazanych nam niedawno przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że na koniec 2022 roku pracowało w Polsce 826 tys. takich osób, podczas gdy rok wcześniej było 812,9 tys. emerytów, co oznacza, że na przestrzeni roku przybyło ponad 13 tys. pracujących seniorów. W ciągu ostatnich ośmiu lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 40 proc.

