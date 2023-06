Ubezpieczenie firm. Zaskakujące wyniki badania

Jak wynika z badania „Małe, średnie firmy – wielkie wyzwania na 2023”, zrealizowanego przez agencję badawczą IQS na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Wiener, aż 96 proc. przedsiębiorstw posiada ubezpieczenie. Badanie, którego szczegóły podaje "Rzeczpospolita" wskazuje, że co druga firma w Polsce ma ubezpieczenie zarówno obowiązkowe, jak i dodatkowe. 37 proc. przedsiębiorstw wykupiło wyłącznie obowiązkowe ubezpieczenia, które są wymagane prawem (np. OC pojazdu), zaś co dziesiąte korzysta z ubezpieczeń majątkowych.

Duże firmy decydują się na ubezpieczenie dodatkowe

Z badania wynika, że właściciele małych firm najczęściej decydują się wyłącznie na ubezpieczenia obowiązkowe (48 proc.), a dwie trzecie dużych przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 50 pracowników) ma również ubezpieczenia dodatkowe.

Najczęstszym rodzajem ubezpieczeń, jakie wykupują właściciele firm jest OC związane z prowadzeniem działalności (ma je 82 proc. uczestników badania). Na drugim miejscu znajduje się ubezpieczenie chroniące wyposażenie i maszyny (posiada je 70 proc. firm). Polisę chroniącą budynki wykupuje 67 proc. przedsiębiorstw.

Nie zaskakuje fakt, że najbardziej istotnym czynnikiem wyboru ubezpieczenia dla większosci przedsiębiorców jest wysokość składki (76 proc.). Nie jest to jednak jedyny aspekt. 70 proc. firm zwraca uwagę również na zakres ubezpieczenia, czyli to, od jakich zdarzeń chroni polisa. Połowa przedsiębiorstw decyduje o ubezpieczeniu, analizując sumę ubezpieczenia, czyli wysokość świadczeń, jakie może uzyskać w razie nieszczęśliwego zdarzenia.

Rola agentów ubezpieczeniowych

– Z naszego badania wynika też, że dużym autorytetem i zaufaniem przedsiębiorców cieszą się agenci ubezpieczeniowi. Dla co trzeciej firmy głównym czynnikiem przekonującym do wykupienia polisy jest propozycja ze strony zaufanego agenta. Co więcej, aż 41 proc. firm kieruje się ich sugestiami wybierając sumę ubezpieczenia. Wśród największych biznesów, pomoc doradcy jest kluczowa dla prawie co drugiego przedsiębiorcy. Agenci pełnią niezwykle ważną rolę w kształtowaniu ochrony ubezpieczeniowej wśród polskich MŚP – komentuje Adam Dwulecki, prezes zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, cytowany przez „Rzeczpospolitą".

