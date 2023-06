Private Banking, czyli usługi bankowe premium

Głównym celem private banking jest dostarczanie klientom wysokiej jakości usług finansowych, które są dopasowane do ich indywidualnych potrzeb i celów. Są oni traktowani w sposób szczególny, co pozwala na budowanie długoterminowych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu.

Do kogo jest skierowana bankowość prywatna?

Ten rodzaj usług bankowych jest skierowany przeważnie do zamożnych klientów. W Polsce z reguły są to osoby, których oszczędności przekraczają 1 mln zł. Definicja klienta bankowości prywatnej nie jest jednak jasno sprecyzowana i w niektórych przypadkach minimalna kwota majątku może być inna. Czasami mogą być też stosowane inne kryteria, jako warunek dostępu do private banking.

Klientami są przeważnie osoby prowadzące działalność gospodarczą, dyrektorzy i prezesi spółek lub wysocy urzędnicy państwowi, którzy potrzebują specjalistycznego doradztwa finansowego i inwestycyjnego. Otrzymują oni spersonalizowaną ofertę, dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. Niezwykle ważna jest w tym przypadku dyskrecja i zaufanie.

Holistyczne podejście do zarządzania majątkiem

– Należy podkreślić, że ideą bankowości prywatnej jest nie tyle inwestowanie, co kompleksowe zarządzanie powierzonymi środkami, obejmujące również fachowe doradztwo finansowe. Mamy klientów inwestujących i takich, którzy nie inwestują. Polski rynek jest bardzo szczególny. Większość szeroko pojętych inwestycji to te krótkoterminowe. Naszą rolą jest uświadamianie klientów, żeby patrzyli na swoje inwestycje długoterminowo, bo takie stanowią zabezpieczenie ich majątków na przyszłość – mówi Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych.

Klienci bankowości prywatnej mają dostęp do ekskluzywnych usług bankowych, takich jak indywidualne konta bankowe, atrakcyjnie oprocentowane konta oszczędnościowe, karty kredytowe o podwyższonym limicie, usługi typu concierge czy e-banking. Produkty te przeważnie połączone są z bogatym pakietem ubezpieczeń. W ramach oferowanych usług mogą oni między innymi dokonywać przelewów, płacić wielowalutową kartą na całym świecie oraz korzystać z bankomatów. Do ich dyspozycji jest cały wachlarz kanałów zdalnych, ale w każdej chwili mogą też skorzystać z pomocy dedykowanego konsultanta.

Private banking umożliwia zarządzanie portfelem aktywów dostosowane do preferencji i tolerancji ryzyka. Profesjonalni doradcy, którzy na bieżąco śledzą trendy rynkowe, pomagają klientom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Mogą oni na przykład skorzystać z pro-duktów strukturyzowanych, gdzie część środków pomnażana jest na rynku pieniężnym, a reszta inwestowana w pochodne instrumenty finansowe. Możliwości inwestycyjne są niemal nieograniczone.

Jednak to ostatecznie klient, po konsultacji z doradcą, decyduje jakie aktywa chce mieć w swoim portfelu. W ramach bankowości prywatnej instytucje finansowe oferują też dostęp do zindywidualizowanych rozwiązań kredytowych, takich jak kredyty hipoteczne, kredyty inwestycyjne czy kredyty konsumpcyjne. Preferencyjne warunki finansowania są dostosowane do aktualnych potrzeb i w każdej chwili mogą ulec zmianie.

Bankowość prywatna zapewnia klientom także wsparcie w planowaniu sukcesji i tworzeniu strategii dotyczącej rodzinnego majątku. To rozwiązanie skierowane jest między innymi do przedsiębiorców, którzy chcą zapewnić swoim najbliższym bezpieczną przyszłość.

– Mając w ofercie Family Office jesteśmy w pełni przygotowani na to, by kompleksowo wspierać klientów w procesie sukcesji na każdym etapie jej planowania i przeprowadzania. Spodziewamy się, że około połowa firm prywatnych stanie przed tym wyzwaniem w perspektywie najbliższych kilku lat i będzie to jeden z wiodących obszarów w bankowości prywatnej – mówi Jarosław Fuchs. Bankowcy oferują również wsparcie w identyfikowaniu skutecznych strategii oszczędzania w kontekście w gromadzenia kapitału na poczet przyszłej emerytury.

Wsparcie technologiczne

Współczesną bankowość prywatną trudno sobie wyobrazić bez odpowiedniej infrastruktury technologicznej. To nie tylko zdalne kanały dostępu, szyfrowanie danych czy aplikacje na smartfon. Banki coraz częściej przenoszą działalność do wirtualnego świata, chcąc w ten sposób przyciągnąć coraz młodsze pokolenie klientów. Na przykład Pekao korzysta z NFT (Non-Fungible Token), technologii opartej na blockchain, która umożliwia unikalne identyfikowanie i przechowywanie cyfrowych aktywów.

Przyszłość bankowości prywatnej

Przyszłość tego segmentu usług bankowych wygląda optymistycznie. Rozwój innowacyjnych rozwiązań technologicznych, takich jak sztuczna inteligencja, blockchain czy Web 3.0 pomagają w tworzeniu coraz bardziej spersonalizowanej oferty, dostosowanej do potrzeb klienta zamożnego. Ponadto w miarę jak rośnie złożoność instrumentów finansowych, rola doradztwa finansowego nabiera coraz większego znaczenia.

To właśnie banki, zatrudniając wykwalifikowanych specjalistów, są w stanie zapewnić klientom wysokiej jakości doradztwo w zakresie inwestycji, planowania finansowego, zarządzania ryzykiem i sukcesji. Będą one coraz bardziej skupiać się na relacjach z klientami, budowaniu zaufania i oferowaniu kompleksowych rozwiązań, które wykraczają poza tradycyjne usługi finansowe.

Ponadto wraz z rosnącą globalizacją i mobilnością klientów, bankowość prywatna będzie musiała dostosować się do zmieniających się trendów i oczekiwań. Dlatego coraz większego znaczenia będą nabierały usługi dodatkowe takie jak: pakiet ubezpieczeń Assistance, dostęp do ekskluzywnych miejsc czy opieka osobistego asystenta na czas podróży.