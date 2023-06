Nigdy w historii nie rodziło się tak mało Polaków. Przygnębiające dane GUS

Mało optymistyczne dane w zakresie demografii przedstawił w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny (GUS). Okazuje się, że w kwietniu br. odnotowano w Polsce zaledawie 21 tys. żywych urodzeń. Jak zauważa portal Gazeta.pl, jeszcze nigdy w historii naszego kraju (przynajmniej licząc od końca II wojny światowej) nie przyszło na świat w jednym miesiącu tak mało dzieci. Poprzedni niechlubny rekord padł w lutym tego roku, gdy urodziło się zaledwie 21,7 tys. dzieci.

Poniżej 300 tys. urodzeń

Na tym nie koniec smutnych rekordów. GUS podał bowiem również, że suma urodzeń na przestrzeni ostatniego roku (między majem 2022 roku a kwietniem tego roku) po raz pierwszy w historii spadła poniżej 300 tys. i wyniosła 298,6 tys.

Tymczasem jeszcze pięć lat temu, gdy przedstawiano liczbę urodzeń za 2017 rok, świętowano przekroczenie po raz pierwszy od lat bariery 400 tys. urodzeń, co wiązano m.in. z uruchomieniem programu "Rodzina 500 plus" (był to pierwszy pełny rok obowiązywania programu). Jeśli efekt 500 plus rzeczywiście istniał, to był on krótkotrwały, bowiem w 2018 roku liczba urodzeń spadła do 388 tys., a w 2019 roku było ich 375 tys., zaś w pandemicznym 2020 roku już tylko 355 tys.

Do tej pory (między styczniem a kwietniem) urodziło się w 2023 roku ok. 92 tys. dzieci, podczas gdy liczba zgonów to ok. 143 tys.

Z danych GUS wynika, że liczba Polaków wynosi obecnie 37,717 mln, co oznacza, że jest nas o ok. 125 tys. mniej niż rok temu. Prognozy wskazują, że w 2050 roku liczba Polaków spadnie do 33,9 mln, zaś w 2080 roku będziemy mogli mówić o zaledwie 28 mln narodzie.

