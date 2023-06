EC Będzin składa zawiadomienie do prokuratury ws. manipulacji ceną akcji. Przekazano wpisy z forów

Zgodnie z zapowiedziami władze spółki EC Będzin złożyły zawiadomienie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie o podejrzeniu manipulacji kursem spółki.

Kto dokonał manipulacji?

Serwis Business Insider Polska dowiedział się, w jaki sposób zarząd Elektrociepłowni Będzin uzasadnia swoje podejrzenie, że doszło do przestępstwa polegającego na manipulowaniu ceną akcji na GPW.

Według władz spółki manipulacji kursem dokonały nieznane spółce osoby, które wykorzystywały raporty bieżące Będzina, do rozpowszechniania na forach internetowych nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji. Chodzi o spekulacje, że w spółce ma się pojawić inwestor krajowy czy zagraniczny lub Skarb Państwa. Wpisy sugerowały, że EC Będzin szykowana jest do transakcji, pojawiały się nawet sugestie, za jaką cenę rzekomy inwestor ma przejąć spółkę.

Zdaniem zarządu EC Będzin wytwarzało to fałszywe przekonanie u inwestorów dotyczące przyszłego popytu na akcje, w związku z czym kupowali je, co w połączeniu z niewielką podażą i niewielkim free float, prowadziło do wystrzelenia kursu.

Śledczy otrzymali ponad 20 anonimowych wpisów z forów internetowych, głównie z serwisu Bankier.pl.

W zawiadomieniu podano, że do manipulacji dochodziło co najmniej od 5 do 21 czerwca. Osoby, które miały się tego dopuścić, według zarządu wykorzystywały fakt, że główny akcjonariusz, czyli Grupa Altum, zwiększa swoje zaangażowanie (obecnie ma 46,01 proc. akcji) oraz że spółka zdecydowała się na wcześniejszy wykup obligacji. Z wpisów wyłania się sugestia, że dzieje się tak w związku z przejęciem elektrocieplowni przez nowego inwestora. Jak pisze Business Insider Polska, władze EC Będzin przekonują w swoim zawiadomieniu, że Grupa Altum nie ma nic wspólnego z gwałtownym wystrzałem akcji spółki na GPW.

Sytuacja EC Będzin pod lupą KNF

Analizę notowań EC Będzin pod kątem manipulacji oraz insider tradingu prowadzi także Komisja Nadzoru Finansowego, która zabezpieczyła w spółce dokumenty i przesłuchała jej władze.

