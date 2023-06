Członkini RPP o obniżce stóp procentowych. Wskazuje termin

Pytana o to, kiedy należy spodziewać się obniżek stóp procentowych, członkini Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Gabriela Masłowska podkreśla, że przyszłe decyzje będą zależne od napływających danych, w szczególności od perspektyw inflacji i koniunktury.

Członkini RPP o obniżce stóp procentowych

– Proces obniżania inflacji będzie postępował i być może w ostatnim kwartale tego roku możliwe będą obniżki stóp, które ulżą zadłużonym kredytobiorcom oraz będą wspierać wzrost gospodarczy. Będzie to jednak możliwe dopiero, gdy będziemy mieli pewność, że inflacja została opanowana i spada w kierunku celu inflacyjnego NBP. Nadal będziemy dążyli więc do trwałego obniżenia inflacji, a jednocześnie nadal będziemy starali się by nie odbywało się to kosztem wzrostu bezrobocia i nadmiernego ograniczenia tempa wzrostu polskiej gospodarki – mówi członkini RPP.

– Obecnie utrzymujemy stopy na niezmienionym poziomie. Cały czas jesteśmy zdeterminowani do obniżenia inflacji w średnim okresie i nie sygnalizujemy końca cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. Inflacja w ostatnich miesiącach wyraźnie spadła, ale roczna dynamika cen jest nadal wysoka. Jest więc zbyt wcześnie, aby dyskutować o obniżkach stóp. Najpierw musimy mieć pewność, że inflacja obniży się do celu NBP – dodaje.

„Proces spadku inflacji będzie kontynuowany"

W dalszej części wywiadu Masłowska podkreśla, że zgodnie z prognozami RPP trwa proces dezinflacji. – Przypomnę, że jeszcze w lutym bieżącego roku inflacja przekraczała 18 proc. W ciągu trzech miesięcy obniżyła się zatem o ponad 5 punktów procentowych. W maju poziom cen ogółem nie zmienił się względem poprzedniego miesiąca. Oczywiście, roczny wskaźnik inflacji cały czas jest podwyższony, ponieważ odzwierciedla on statystyczne efekty wcześniejszych wzrostów cen. Tak jak oczekiwaliśmy, dezinflacja w Polsce obejmuje coraz szersze spektrum dóbr – mówi członkini RPP.

Masłowska podkreśla, że z dostępnych informacji wynika, że „w nadchodzących miesiącach i kwartałach proces spadku inflacji, w tym bazowej będzie kontynuowany".

W piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawi wstępną prognozę dotyczącą inflacji w czerwcu. Przypomnijmy, że inflacja w maju wyniosła 13 proc.

