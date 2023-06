500 plus. Ostatni moment na złożenie wniosku, inaczej pieniądze przepadną

30 czerwca, czyli dziś kończy się okres świadczeniowy programu „Rodzina 500 plus". Jak przypomina „Rzeczpospolita", rodzice, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o świadczenie, powinny to zrobić jak najszybciej, wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozpatrzy wniosek i dokona wypłaty do 31 sierpnia z wyrównaniem za bieżący miesiąc.

500 plus. Nie wyślesz wniosku, pieniądze przepadną

Co jeśli rodzice wniosku dziś nie złożą? Wówczas przepadną im pieniądze, a ZUS wypłaci środki dopiero od miesiąca wystąpienia o nie. Jeśli np. rodzic złoży wniosek w lipcu, to nie dostanie 500 zł za czerwiec, a pieniądzy za kolejne miesiące może spodziewać się dopiero od 30 września.

Wnioski o 500 plus można obecnie składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem jednego z trzech kanałów: platformy PUE ZUS, portalu informacyjno-usługowego [email protected] (empatia.mpips.gov.pl) lub bankowości elektronicznej.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego ZUS prowadzi w formie elektronicznej.

Waloryzacja 500 plus od stycznia 2024 r.

Przypomnijmy, że w tym tygodniu rząd przyjął ustawę w sprawie waloryzacji 500 plus do kwoty 800 zł od stycznia przyszłego roku. Szefowa ZUS prof. Gertruda Uścińska podkreśla, że Zakład będzie przygotowany do zmian w programie. — Przewidziane w projekcie ustawy przyjętym przez rząd podniesienie od 1 stycznia 2024 r. wysokości tego świadczenia z 500 do 800 zł miesięcznie nie będzie wymagało składania do ZUS nowych wniosków. Zakład podniesie wysokość świadczenia z urzędu. Zmiana nastąpi automatycznie i obejmie wszystkich uprawnionych. Nie ma potrzeby zgłaszania się w tej sprawie do ZUS – podkreśla prezes ZUS.

Wszystkie pozostałe zasady funkcjonowania programu Rodzina 500 plus pozostaną niezmienne. — Na początku przyszłego roku rodzice, oprócz większej kwoty na swoich rachunkach bankowych, nie powinni zauważyć żadnych innych zmian. Świadczenie będzie nadal wypłacane na bieżąco – podkreśla Uścińska.

