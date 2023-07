Polacy wskazali tematy kampanii. Dominują kwestie gospodarcze

Już za nieco ponad trzy miesiące odbędą się wybory parlamentarne (najbardziej realnym terminem wydaje się 15 października). Pracownia SW Research w sondażu dla rp.pl zapytała Polaków, o to co ich zdaniem powinno być głównym tematem kampanii wyborczej przed wyborami do Sejmu?.

Inflacja i gospodarka na czele

Najwięcej, 37,2 proc. ankietowanych wskazało walkę z inflacją. Przypomnijmy, że według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) inflacja w czerwcu wyniosła 11,5 proc., wobec 13 proc. w maju. Inflacja zatem hamuje, ale ceny wciąż pozostają wysokie, zatem trudno się dziwić, że właśnie walka ze wzrostem cen interesuje Polaków najbardziej u progu kampanii wyborczej.

Jakie jeszcze istotne tematy w kampanii wskazywali respondenci? 17,1 proc. wymieniło stan polskiej gospodarki, zaś niespełna 15 proc. stan stan praworządności w Polsce. Według co dziesiątego uczestnika badania kampania powinna skupić się wokół reformy systemu ochrony zdrowia. Rzadziej jako tematy kampanii wskazywano pozycję Polski w Unii Europejskiej (4,9 proc.). reformę sądownictwa (3,8 proc.), czy reformę systemu edukacji (2,8 proc.). 4,4 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie.

Inflacja interesuje młodych

– Walka z inflacją powinna być tematem przewodnim kampanii przed wyborami do Sejmu częściej w opinii kobiet (40 proc.) niż mężczyzn (34 proc.). Walka z wzrostem cen powinna być najważniejszą kwestią poruszaną przed wyborami według ponad połowy badanych (52 proc.) będących w wieku od 25 do 34 lat. Częściej niż pozostali na tę odpowiedź wskazywały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (45 proc.) i o zarobkach mieszczących się w granicach 2001 zł – 3000 zł netto (43 proc.). Z uwagi na miejsce zamieszkania inflację za główny temat kampanii uważają osoby z miast liczących do 20 tys. mieszkańców (42 proc.) – komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research, cytowany przez rp.pl.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 27-28 czerwca 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

