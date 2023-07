EC Będzin pod lupą KNF. Są wyniki kontroli

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował w poniedziałek rano wyniki raportu z kontroli przeprowadzonej w sprawie wielkiej zmienności kursu akcji Elektrociepłowni Będzin.

UKNF: Brak nieprawidłowości

– Czynności nadzorcze prowadzone przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) nie wykazały nieprawidłowości w obrocie akcjami Elektrociepłowni Będzin (BDZ lub Spółka), notowanymi na GPW— poinformował UKNF.

– Analiza zleceń i transakcji, zawieranych na akcjach spółki w okresie od 1.06. do 22.06.2023 r. w zakresie potencjalnej manipulacji kursem, nie potwierdziła podejrzenia manipulacji na rynku, zdefiniowanej w art. 12 Rozporządzenia MAR i odpowiadającej opisom praktyk zawartych w Załączniku I do Rozporządzenia MAR oraz w Załączniku II do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17.12.2015 r. W związku tym KNF nie znajduje podstaw do zawieszenia notowań Elektrociepłowni Będzin na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi — dodał.

W dalszej części komunikatu UKNF podkreślił, że prowadzi w tej sprawie czynności wyjaśniające dotyczące potencjalnego złamania zakazu ujawniania i wykorzystania informacji poufnej.

– Kierując się zasadą przejrzystości, w związku z dynamiczną zmianą ceny akcji Elektrociepłowni Będzin w okresie od 1.06.2023 r. do 22.06.2023 r. UKNF przedstawił analizę i ocenę zachowań kursu w tym czasie z punktu widzenia manipulacji oraz informację na temat innych działań UKNF w tej sprawie – podano w komunikacie.

Według Urzędu na znaczącą zmienność w obrocie akcjami spółki miały wpływ:

pozytywne informacje publikowane od 1.06. do 22.06.2023 r., dotyczące zwiększenia zaangażowania w Spółkę głównego udziałowca, jak i wiceprezesa Zarządu oraz wykupu obligacji i podpisania NDA z OSGE,

niski free float (udział akcji w wolnym obrocie), który spadł poniżej 10 proc.



UKNF zapewnia, że na bieżąco monitoruje obrót akcjami Elektrociepłowni Będzin, a w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na dokonywanie manipulacji na rynku, zostaną podjęte odpowiednie środki prawne, włącznie z żądaniem od GPW zawieszenia obrotu akcjami.

Zawiadomienie do prokuratury

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu władze spółki EC Będzin złożyły zawiadomienie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie o podejrzeniu manipulacji kursem spółki. Jak informował Business Insider Polska, według władz spółki manipulacji kursem dokonały nieznane spółce osoby, które wykorzystywały raporty bieżące Będzina, do rozpowszechniania na forach internetowych nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji. Chodzi o spekulacje, że w spółce ma się pojawić inwestor krajowy czy zagraniczny lub Skarb Państwa. Wpisy sugerowały, że EC Będzin szykowana jest do transakcji, pojawiały się nawet sugestie, za jaką cenę rzekomy inwestor ma przejąć spółkę. Zdaniem zarządu EC Będzin wytwarzało to fałszywe przekonanie u inwestorów dotyczące przyszłego popytu na akcje, w związku z czym kupowali je, co w połączeniu z niewielką podażą i niewielkim free float, prowadziło do wystrzelenia kursu. Śledczy otrzymali ponad 20 anonimowych wpisów z forów internetowych, głównie z serwisu Bankier.pl.

