Powstanie nowa fabryka drukująca banknoty. Kamiński: „Strategiczna inwestycja"

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych kupiła nieruchomość, gdzie powstanie nowa fabryka drukująca banknoty w Polsce. O transakcji poinformował w poniedziałek minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński podczas konferencji prasowej w siedzibie wytwórni.

„Strategiczna inwestycja"

– Doszło do podpisania umowy nabycia nieruchomości przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych od Polfy Tarchomin. To jest nieruchomość 18 hektarów, zawarto ją na kwotę 143 milinów. To jest jedna z większych transakcji w ostatnich latach na rynku nieruchomości warszawskich, ale nie dlatego jest to tak ważna i dobra informacja, a dlatego, że oznacza to początek budowy nowej narodowej drukarni polskich banknotów i polskiej papierni, czyli zakładu wytwarzającego papier zabezpieczony – powiedział szef MSWiA.

– To będzie strategiczna inwestycja z punktu widzenia państwa polskiego i niezwykle ważna dla obywateli. W ten sposób zabezpieczamy następne pokolenia Polaków, żeby każdy obywatel miał pewność, że będzie miał dostęp do polskiej waluty, do gotówki. Żyjemy w trudnych czasach, ataki hakerskie, przerwy techniczne nie mogą spowodować, że ta pewność zostanie zachwiana – dodał.

Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji podkreślił podczas konferencji, że nowa siedziba jest potrzebna ze względu na ograniczenia obecnego budynku Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (mieści się on w Warszawie na ul. Sanguszki1), który jest objęty ochroną konserwatora zabytków i nie może być przebudowywany.

