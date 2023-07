Bezpieczny kredyt 2 procent dla wybranych. Jakie warunki należy spełnić?

„Bezpieczny kredyt 2 procent” to nazwa państwowej dopłaty do pożyczek hipotecznych. Dzięki temu kredyt będzie sporo tańszy niż w przypadku zawarcia umowy na zwykłą hipotekę. Zwiększy to szansę wielu ludzi na zakup ich pierwszego w życiu mieszkania lub budowy domu. Sprawdźmy, kto może wnioskować o tego typu wsparcie.

Bezpieczny kredyt 2 procent: komu przysługuje?

Z „Bezpiecznego kredytu 2 procent” skorzystać mogą konkretne grupy osób. Nie otrzyma go osoba, która ukończyła 45 lat. Dodatkowym ograniczeniem jest to, że kredytobiorca nie może być właścicielem lub współwłaścicielem żadnej nieruchomości. Program ten ma wesprzeć osoby chcące zakupić swoje pierwsze w życiu mieszkanie lub dom.

Oba warunki doprecyzowano w treści ustawy. W przypadku wspólnego gospodarstwa domowego najmłodsza z osób nie może mieć skończone 45 lat. Drugi warunek dotyczy nie tylko kredytobiorcy, lecz także innych osób w jego gospodarstwie domowym.

Bezpieczny kredyt 2 procent: ile wynosi?

W programie nie ma informacji o kwocie nieruchomości. Wprowadzono natomiast maksymalną kwotę kredytu. Dla singli limit ten wynosi 500 000 zł. Osoby będące w związku małżeńskim i/lub posiadające dziecko, mogą ubiegać się o kredyt w wysokości 600 000 zł. Istnieje również możliwość wzięcia kredytu bez wkładu własnego. Jednak większość banków nie przyjęła tego projektu.

Problem pojawia się jednak w momencie, w którym sprawdzimy ceny mieszkań na rynku. Okazuje się, że pomimo niższych rat, nie każdy sobie będzie mógł pozwolić na mieszkanie marzeń.

Sprawdzając oferty nieruchomości w Warszawie można zauważyć, że najtańsze mieszkania na własność sprzedawane są za około 250 000 zł. Są to jednak dość często kawalerki o wymiarach nieprzekraczających 20 metrów kwadratowych. Za 500 000 zł w stolicy znajdziemy natomiast dużo ofert dwupokojowych lub trzypokojowych mieszkań o średniej powierzchni 48,5 metra.

Bezpieczny kredyt 2 procent a budowa domu

Istnieje również możliwość wzięcia kredytu na budowę domu. Jednak w takim przypadku pojawiają się kolejne warunki, jakie należy spełnić.

Przy budowie domu możemy jako wkład własny uznać wartość wykupionej działki. Wraz z wysokością kredytu nie mogą przekraczać 1 000 000 zł. Możemy wnioskować o kredyt również wtedy, kiedy prace nad budową już ruszyły. Pieniądze będą nam przysługiwać, jeśli wartość działki i wszystkich wykonanych już prac nie przekroczyła 200 000 zł.

Bezpieczny kredyt 2 procent: dopłaty do kredytu

Przez pierwsze 10 lat hipoteki, klienci będą otrzymywać dopłatę od rządu. Będzie ona różnicę między wskaźnikiem banku, a wspomnianymi dwoma procentami. Zdarzyć się może jednak, że dopłata taka zostanie nam odebrana. Utracimy ją, jeśli:



w ciągu dwóch lat od wykupienia mieszkania nie zaczniemy w nim mieszkać;

nieruchomość zostanie sprzedana w trakcie otrzymywania dopłat;

nieruchomość zostanie wynajęta lub użyczona osobie trzeciej;

w okresie dopłat klient nabędzie kolejną nieruchomość;

zmieni się sposób użytkowania nieruchomości.

