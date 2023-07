McDonald's wprowadza pakiet weselny. Dość atrakcyjna cena

McDonald's wprowadziła do oferty pakiet weselny. W ramach zamówienia przyszli nowożeńcy mogą wybrać dla swoich gości 100 burgerów z kurczaka i 100 pudełek McNuggets’ów lub taką samą ilość cheeseburgerów i paluszków z kurczaka. Koszt pakietu to – przy zakupie minimum 200 produktów – niecałe 200 funtów, czyli ok. 1000 zł.

McDonald's oferuje menu weselne. Co z przyjęciem?

Jak podaje serwis wiadomoscihandlowe.pl restauracja wprowadziła także hasło nawiązujące do nowej oferty, które brzmi: „Spraw, aby twoje wesele było niezapomniane”.

Póki co McDonald's testuje nowe rozwiązanie w Dżakarcie w Indonezji.

Rzecznik McDonald's Indonezja, Rizki Haryadi, wyjaśnił w rozmowie z „Daily Mirror”, że sieć ma w ofercie również inne opcje usług, np. zapewnia za dodatkową opłatą stragany z jedzeniem. Czy możliwa jest również organizacja przyjęcia weselnego w restauracji Mc'Donald's? Póki co nie. Warto zauważyć, że taka opcja istnieje natomiast w Hongkongu.

Konkurent McDonald's w Polsce

Tymczasem już jutro w Polsce zadebiutuje wielki konkurent McDonald's, czyli Popeyes. 7 lipca o godz. 11.00 we wrocławskim Pasażu Grunwaldzkim zostanie otwarta pierwsza restauracja sieci.

Z okazji otwarcia dla klientów planowane są roczne kupony i darmowe burgery. Skorzystamy nie tylko z poczęstunku, ale również z muzyki na żywo i zawalczymy o atrakcyjne nagrody. Hitami w menu będą: Chicken Sandwich, Luisiana Wings, Chicken Tenders, Signature Chicken, a także Onion Rings. Praktycznie każdy przysmak dostępny ma być zarówno w wersji pikantnej jak i łagodnej. Specjalnie dla pierwszych gości zostanie rozwinięty pomarańczowy dywan.

Choć amerykańskie Popeyes na początek pojawi się tylko we Wrocławiu, to już niebawem zobaczymy go również w pięciu innych lokalizacjach – wiadomo, że będzie dostępny w Szczecinie, a następnie Warszawie. Ponadto międzynarodowa firma zapowiada wielką ekspansję również w Czechach i Rumunii.

