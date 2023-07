Jest decyzja środowiskowa dla CPK. Horała: Zielone światło dla budowy

Spółka CPK informuje o wydaniu decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie dla budowy lotniska i węzła kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Teraz spółka ma otwartą drogę do wnioskowania o decyzję lokalizacyjną, a w dalszej kolejności pozwolenia na budowę. – Nasza inwestycja spełnia krajowe i europejskie standardy środowiskowe. Cieszymy się, że nasza praca została pozytywnie oceniona przez RDOŚ – komentuje prezes CPK Mikołaj Wild.

„Zielone światło dla budowy CPK"

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała podkreśla, że decyzja środowiskowa wydana przez RDOŚ w Warszawie „oznacza zielone światło dla budowy CPK w poszanowaniu dla ludzi i środowiska naturalnego".

– Naszym celem jest prowadzenie projektu w sposób optymalny dla regionu. Jeszcze w lipcu możliwe jest uzyskanie promesy zezwolenia na budowę z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To otworzy drzwi do złożenia wniosku do wojewody o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Kolejnym krokiem będzie wniosek o pozwolenie na budowę – podkreśla Horała.

Co obejmuje decyzja środowiskowa?

Spółka wyjaśnia w wydanym komunikacie, że decyzja środowiskowa obejmuje m.in. terminal pasażerski, budynki i obiekty wspierające funkcjonowanie lotniska, wieżę kontroli ruchu lotniczego, drogi startowe i kołowania, płyty postojowe, węzeł kolejowy i drogowy, a także infrastrukturę towarzyszącą, np. hotele, budynki komercyjne oraz parkingi. Jej otrzymanie umożliwia inwestorowi dodatkowo m.in. usuwanie drzew i krzewów, prowadzenie prac geologicznych oraz wymaganych badań archeologicznych i konserwatorskich.

W komunikacie podkreślono również, że raport środowiskowy dla CPK, przekazany do RDOŚ w październiku zeszłego roku, był podstawą wniosku o decyzję i liczył ok. 20 tys. stron wraz z załącznikami. Opracowanie to efekt kilkunastu miesięcy badań przyrodniczych zespołu m.in.: botaników, ichtiologów, ornitologów, herpetologów, chiropterologów, akustyków, geodetów i geologów. Swoje uwagi do raportu w ramach udziału społeczeństwa mogli zgłaszać obywatele. Do RDOŚ w Warszawie wpłynęło w sumie kilkaset zgłoszeń.

