Rząd reaktywuje bon turystyczny? Słowa wiceministra nie pozostawiają wątpliwości

1 sierpnia miną trzy lata od wprowadzenia Polskiego Bonu Turystycznego. Jego celem było wsparcie polskich rodzin, ale też poobijanej wskutek pandemicznych obostrzeń branży turystycznej. Ze świadczenia mogli skorzystać beneficjenci programu "Rodzina 500 plus", tyle, że tym razem nie otrzymywali gotówki, a właśnie bon o wartości 500 zł (w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością – 1000 zł), które można było zrealizować wyłącznie w Polsce, opłacając m.in. nocleg, czy imprezę turystyczną.

Wiceminister o reaktywacji bonu turystycznego

Ważność Polskiego Bonu Turystycznego była kilkukrotnie przedłużana. Ostatecznie obowiązywał on do końca marca br. Gdy świadczenie przeszło do historii pojawiły się pytania, czy rząd zdecyduje się na jego reaktywację. Jak pisała kilka tygodni temu „Rzeczpospolita", Ministerstwo Sportu i Turystyki pracuje nad formą bonu, a jednym z zakładanych wariantów miał zakładać, że poza rodzinami z dziećmi wsparcie otrzymają również seniorzy.

Wszystko wskazuje jednak na to, że bon nie wróci. Wątpliwości w tej sprawie nie pozostawiają słowa, jakie wypowiedział wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

– Nie ma takiej możliwości, aby pojawił się nowy bon turystyczny w takiej formie, w jakiej był wcześniej. Nie ma możliwości, żeby teraz przeznaczono 4 mld zł na takie wsparcie. Takiego programu na pewno nie będzie. Na tę chwilę trwają natomiast prace analityczne co do innej formy wspierania krajowej turystyki – powiedział wiceszef resortu sportu i turystyki, cytowany przez serwis Gazeta.pl.

Dokonano ponad 5,5 mln transakcji

Z danych przedstawionych w połowie kwietnia przez ZUS wynika, że przez cały okres obowiązywania Polskiego Bonu Turystycznego (od 1 sierpnia 2020 roku do 31 marca 2023 roku), zrealizowano ponad 5,5 mln transakcji na łącznie blisko 3,2 mld zł. Uprawionych do skorzystania z bonu było ok. 4,5 mln osób. Okazuje się, że w systemie odnotowano ponad 3,9 mln aktywnych bonów, z czego wykorzystanych bonów było 95 proc., czyli prawie 3,8 mln. Całkowicie wykorzystanych bonów było ok. 3 mln, zaś częściowo – 778,6 tys. Niewykorzystanych aktywnych bonów było 5 proc., czyli prawie 188 tys.

