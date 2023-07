Bezpieczny Kredyt 2 proc.? Oppenheim dla „Wprost”: Ta ustawa to KA-TA-STRO-FA!

Zapoznając się z treścią ustawy z dnia 26 maja 2023r., wprowadzającej w życie tzw. „Bezpieczny Kredyt 2 procent”, wydaje się wręcz niewiarygodne, że można aż tak zbezcześcić nasz piękny język ojczysty. Analizując wiele aktów prawnych, które powstały w okresie ostatnich 20 lat, przyzwyczaiłem się co prawda do bełkotu prawniczo-bankowego, ale zazwyczaj przynajmniej dawało się zrozumieć, co ustawodawca miał na myśli. W wypadku ustawy o niby-bezpiecznym kredycie 2 procent, po wielokrotnym jej czytaniu pewnych zapisów i obostrzeń pojąć się nie da.

Pewne kwestie są dość proste w zrozumieniu. Na przykład, że o kredyt może się ubiegać wyłącznie osoba, która nie ukończyła 45 lat – ten warunek musi spełnić co najmniej jeden kredytobiorca (mowa o sytuacji, kiedy wniosek o taki kredyt składa np. małżeństwo). Na początek mamy więc od razu do czynienia z jawną dyskryminacją, bo przecież Art. 32 Konstytucji RP w pkt. 2 jasno w tej kwestii się wyraża: „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. W szczególności: nie można być dyskryminowanym ze względu na wiek. Kwota kredytu, wkład własny Ustawa także precyzuje, że maksymalna kwota kredytu dla „singla” to 500 tys. zł, poza sytuacją kiedy osoba ta ma dziecko na utrzymaniu: wtedy kredyt może być wyższy o 100 tys. zł. Podobnie jest w przypadku małżeństw, maksymalna kwota kredytu wynosi wtedy 600 tys. zł. Co do wkładu własnego: ten nie może przekroczyć 200 tys. zł, za wyjątkiem sytuacji kiedy budujesz dom, a wkładem własnym jest działka. W tym wypadku wkład własny plus kredyt łącznie nie mogą przekroczyć 1 mln zł, a więc musisz wtedy dowieść, że wartość działki nie jest większa od 400 tys. zł. Na razie z górki? Zgadza się. Dużo gorzej jednak jest wtedy, kiedy chcielibyśmy choć trochę dowiedzieć się na temat oprocentowania tego kredytu.