Mniej osób opłaca TV Trwam. Fundacja ojca Rydzyka ze spadkiem wpływów

Większość dochodów Fundacji Lux Veritatis stanowią darowizny. W minionym roku ich wartość spadła o ok. 12,5 proc. rdr i wyniosła 38,46 mln zł wobec 43,97 mln zł w 2021 – informuje serwis Wirtualne Media.

Fundacja ojca Rydzyka. Topnieją wpływy

Topnieje też grono osób zainteresowanych kupowaniem produktów powiązanych z Fundacją, m.in. oglądaniem TV Trwam: w 2022 roku wpływy z ich sprzedaży zmalały z 12,06 do 11,51 mln zł. Chodzi tutaj przede wszystkim o TV Trwam. Przychody z produkcji i emisji programów i reklamy telewizyjnej oraz oferowania emisji całej stacji, zmniejszyły się z 11,14 do 10,98 mln zł. Fundacja zarobiła za to na sprzedaży produktów takich jak książki oraz płyty DVD i CD – przychody wzrosły z 365,5 w 2021 roku do 373.3 tys. zł w 2022.

Nie tylko mniej osób opłaca abonament TV Trwam, ale też rzadziej włacza programy emitowane w tej stacji. W 2022 roku średnia oglądalność minutowa TV Trwam w Polsce wynosiła 24 732 widzów, co stanowi 23 proc. spadek rdr. Był to drugi z rzędu spadkowy rok – wynika z danych Nielsen Audience Measurement.

W 2022 roku zatrudniała ona 105 osób, czyli o 14 więcej niż w 2021. Średnie wynagrodzenie można szacować na poziomie ok. 5800 złotych miesięcznie (po uwzględnieniu kosztów pracodawcy) – wynika ze sprawozdań finansowych fundacji.

Mniejsza wartość darowizn i niższe przychody TV Trwam spowodowały, że zysk netto Fundacji Lux Veritatis wyniósł w 2022 roku zaledwie 197,5 tys. zł w porównaniu z 1,4 mln zł uzyskanymi w 2021 r. Zysk netto zostanie przeznaczony na jej działalność statutową fundacji.

Średniowieczny miecz na ręce ojca Rydzyka

Imperium ojca Rydzyka, na które składają się m.in. telewizja, radio, szkoła wyższa, wydawnictwa i księgarnie, może także liczyć na darowizny i dary rzeczowe od państwowych spółek. W niedzielę 9 lipca na Jasnej Górze w Częstochowie zgromadzili się uczestnicy XXXII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja. W wydarzeniu uczestniczyli najważniejsi politycy PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele.

W trakcie uroczystości minister aktywów państwowych Jacek Sasin razem z prezesem Grupy Enea Pawłem Majewskim wręczyli ojcu Tadeuszowi Rydzykowi miecz z czasów Mieszka I. Eksponat ma trafić do Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. Św. Jana Pawła II w Toruniu, którego pomysłodawcą jest założyciel Radia Maryja i Telewizji Trwam.

Warty około ćwierć miliona złotych podarek, który miał zostać zakupiony z prywatnych zbiorów antykwarycznych przez Eneę, wywołał polityczną burzę. Lider stowarzyszenia Młoda Polska Jan Strzeżek poinformował, że złoży wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o sprawdzenie zasadności tego wydatku. Z kolei rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec napisał w mediach społecznościowych, że „za średniowieczny miecz podarowany Rydzykowi Polacy zapłacą 250 tys. zł w rachunkach za prąd”. Jacek Sasin musiał tłumaczyć się ze sprawy w Sejmie.

Wirtualna Polska ustaliła, że już wcześniej fundacja innej państwowej spółki – Lotosu, podarowała muzeum pochodzącą z XVII wieku zbroję husarską z kolczugą. W wewnętrznych sprawozdaniach fundacja wskazała, że ma to być „główny eksponat” wystawy stałej w powstającym w Toruniu muzeum. Wartość zbroi nie została zapisana.

