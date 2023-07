Wakacyjne perspektywy dla rynków akcji na drugą połowę roku. Na co zwrócić uwagę?

Zacznijmy od polskiego rynku akcji. Tu, po kilkudziesięcioprocentowym wzroście od października 2022 roku, nie jest już bardzo tanio, tym niemniej pod względem wycen ciągle jesteśmy poniżej długoterminowych średnich, poniżej wyceny rynków europejskich oraz istotnie poniżej wycen na rynkach amerykańskich.

Na co warto zwrócić uwagę? Póki co, polski rynek akcji „bije” wysoką dwucyfrową inflację. Mieliśmy bardzo dużo złych informacji, które się zmaterializowały, a mimo to rynek zachowuje się mocno. Klasycznie – małe spółki zachowują się na nim najlepiej, a w następnej kolejności – średnie i duże.

Co nam pomaga?

Na pewno słabnący amerykański dolar, ponieważ oznacza niższe koszty importowanych dóbr. Z drugiej strony kurs euro oscyluje na ciągle atrakcyjnych poziomach dla eksporterów. Kto zaskakuje pozytywnie?