Senat rozpoczął pracę nad 800 plus. Szykują się poprawki

Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej opowiedziała się dziś za za przyjęciem bez poprawek ustawy zakładającej waloryzację 500 plus do kwoty 800 zł. Nie oznacza to, że podczas prac nad ustawą w trakcie plenarnego posiedzenia izby wyższej poprawek zabraknie.

Waloryzacja 500 plus. Senatorowie zapowiadają poprawki

Złożenie poprawki zapowiedział senator Koalicji Polskiej Jan Filip Libicki. Zakłada ona, że podwyższone o 300 zł świadczenie miałyby otrzymać jedynie rodziny, w których chociaż jedna osoba pracuje. Libicki wniósł taką poprawkę już podczas dzisiejszej dyskusji, nie uzyskała ona jednak poparcia członków komisji. Senator zapowiedział ponowne jej złożenie podczas posiedzenia plenarnego Senatu.

Poprawkę złoży również senator Koalicji Obywatelskiej Magdalena Kochan. Ma ona zmieniać datę wejścia w życie ustawy na dzień następujący po dniu jej ogłoszenia.

Przypomnijmy, że Sejm przyjął projekt ustawy, zakładającej waloryzację 500 plus do kwoty 800 zł 7 lipca. Za przyjęciem ustawy głosowało 406 posłów, jedynie pięciu było przeciw i nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania posłowie odrzucili poprawki zgłoszone przez opozycję. Dotyczyły one m.in. wprowadzenia corocznej waloryzacji 500 plus o wysokość inflacji, czy wdrożenie podwyżki z terminem wstecznym, od 1 czerwca tego roku.

Waloryzację 500 plus do kwoty 800 zł od 2024 roku ogłosił w połowie maja br. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas konwencji programowej ugrupowania.

Koszt waloryzacji

Jak ujawnił podczas dzisiejszego posiedzenia Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed, szacowany koszt podwyższenia świadczenia będzie wynosił 24 mld zł rocznie.

