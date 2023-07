Zbyt duże opakowanie zniechęca do zakupu produktu? Polacy nie mają wątpliwości

Ponad 80 proc. polskich konsumentów chce, by opakowanie towaru kupowanego w sklepie było dostosowane do rozmiaru produktu – wynika z badania EKObarometr, przeprowadzonego przez pracownię SW Research we współpracy z Grupą Akomex. Niemal połowa respondentów przyznaje, że zbyt duże opakowanie często zniechęca do ponownego zakupu produktu.

O szczegółach badania EKObarometr informuje serwis wiadomoscihandlowe.pl. Z badania wynika, że 43 proc. polskich konsumentów uważa, że zbyt duże opakowanie często zniechęca ich do ponownego zakupu produktu. Blisko 70 proc. respondentów twierdzi, że stosowanie opakowań wykonanych z pojedynczego materiału wtórnego, czyli podlegającemu recyklingowi, ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Komu przeszkadzają zbyt duże opakowania? Większość Polaków przynajmniej raz zwróciła uwagę na zbyt duże opakowanie dedykowane dla danego produktu. W sumie aż 82 proc. uczestników badania zadeklarowało, że woli kupować towary, których opakowanie jest dopasowane wielkością do rozmiaru produktu. Twórcy badania podkreślają, że zbyt duże opakowania przeszkadzają Polakom niezależnie od wieku i płci, choć na ten aspekt uwagę zwróciło nieco więcej kobiet (84 proc. wobec ok. 80 proc. wśród mężczyzn). – Rynkowe tendencje i trendy pokazują, że firmy muszą możliwie jak najszybciej wprowadzić realne, prośrodowiskowe działania, które ograniczą marnotrawstwo surowców i przełożą się na zadowolenie klientów. Dostrzegamy, że istnieje obecnie konflikt pomiędzy ekonomicznymi aspektami opakowań, a ich wpływem na środowisko – komentuje Grzegorz Łajca, prezes zarządu Grupy Akomex, cytowany przez wiadomoscihandlowe.pl. Łajca podkreśla, że poprzez optymalizację rozmiarów opakowań, dobór odpowiedniej gramatury oraz rodzaju surowca i zastosowanie bardziej efektywnych lakierów barierowych, można zmniejszyć ilość zużywanych materiałów oraz ograniczyć marnotrawstwo zasobów. – Oczywiście istnieją również argumenty na rzecz stosowania większych opakowań, które można uzasadnić funkcjonalnością. Ważne jest, aby producenci skoncentrowali się na minimalizacji wpływu na środowisko poprzez innowacje technologiczne i promowanie surowców biodegradowalnych – mówi prezes Grupy Akomex.

