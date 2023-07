„Bandycka sztuczka” firmy pożyczkowej. Spłaciła wszystko, ale do drzwi zapukał komornik. „Nie ma jak z tego wybrnąć”

Ponad 40 tysięcy złotych. Tyle ma do spłaty Anna Wężyk, mimo że w 2005 roku pożyczyła ledwie 6 tysięcy. Kobieta przez niemal dekadę była przekonana, że spłaciła całość pożyczki. Wtedy do jej drzwi zapukał komornik, który do dzisiaj miesiąc w miesiąc pobiera 1400 złotych z jej emerytury.