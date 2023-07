Limity płatności gotówką. Prezydent zdecydował

Choć pandemia przyczyniła się do wzrostu popularności płatności bezgotówkowych, wciąż – jak pokazuje badanie pracowni Pollster na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) – jedna piąta Polaków deklaruje, że ich podstawową formą płatności jest gotówka. Rząd – jak przypomina Radio Zet – chciał ograniczyć możliwość jej używania, wprowadzając wraz z początkiem 2024 roku limity wysokości transakcji. Ostatecznie jednak do tego nie dojdzie, bowiem prezydent Andrzej Duda podpisał dziś ustawę, która wykreśla przepisy wprowadzone w ramach Polskiego Ładu, dotyczące ograniczeń płatności w gotówce.

Limity bez zmian

Celem podpisanej przez prezydenta nowelizacji jest zniesienie zapisów, na mocy których przedsiębiorcy w relacjach z innymi przedsiębiorcami mogliby zapłacić w gotówce tylko wtedy, kiedy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę płatności, nie przekracza 8000 zł. Zgodnie z ustawą pozostawiono obecny limit, wynoszący 15 000 zł.

Kancelaria Prezydenta podkreśla w wydanym komunikacie, że w uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że wejście w życie powyższych regulacji może prowadzić do komplikacji niektórych rodzajów transakcji szczególnie dokonywanych przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, w tym rzemieślników oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

– Stąd konieczne jest zniesienie przewidzianych do wprowadzenia ograniczeń w tym zakresie. Wskazano, że w braku możliwości dokonania zapłaty gotówką strony muszą korzystać z innych form płatności, a oczekiwanie na przelew bankowy może w wielu wypadkach prowadzić do zaniechania transakcji. Może to prowadzić do utrudnień i ograniczać znacząco drobny handel – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

– Mając na uwadze powyższe uchylono art. 22 pkt 1 ww. ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – dodano.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

