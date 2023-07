Jaką średnią stawkę PIT zapłacili Polacy? Wiceminister finansów podał dane

– Mam już pełne dane za rok podatkowy 2022. Efektywna średnia stawka PIT wyniosła 5,8 proc. dokładnie tyle średnio podatku dochodowego zapłacili Polacy. Za rok 2021 było to 8,47 proc. Można mówić o NISKICH PODATKACH… można też je realnie wprowadzić w życie – napisał na Twitterze wiceminister finansów Artur Soboń.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku doszło do zmian podatkowych, w efekcie których kwota wolna w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosła do 30 tys. zł, zaś kwota progu podatkowego została podniesiona do 120 tys. zł. Najniższa stawka podatkowa została obniżona z 17 do 12 proc.

15,7 mln zwrotów, 5 mln dopłat

Ministerstwo Finansów poinformowało przed miesiącem, że w ramach zwrotów, jakie zostały dokonane przy okazji rozliczeń podatkowych za zeszły rok, polscy podatnicy otrzymali w sumie ponad 27 mld zł. Przedstawiciele resortu zwracali uwagę, że to efekt Polskiego Ładu, reformy, którą – nie bez problemów – wprowadzono w 2022 roku. Zwroty pochodziły z ponad 15,7 mln deklaracji, a średnia kwota, którą wypłaciły urzędy skarbowe wyniosła 1715,45 zł.

W odwrotnej sytuacji znalazło się 1,8 mln podatników, podczas gdy rok wcześniej dopłacić musiało niemal 5 mln osób. Łączna kwota dopłat wyniosła w tym roku 11,2 mld zł, rok wcześniej było to prawie 15 mld zł.

Ministerstwo podało, że zdecydowana większość podatników zdecydowała się na elektroniczne rozliczenie z fiskusem. Złożono w ten sposób 20 mln deklaracji, najwięcej, bo 11,9 mln, przy pomocy usługi Twój e-PIT, zaś 8 mln przez e-deklaracje. Na rozliczenie ze skarbówką w sposób tradycyjny zdecydowało się w tym roku nieco ponad milion podatników.

