Udane półrocze Biedronki. Przychody wzrosły o jedną czwartą

Właściciel Biedronki, spółka Jeronimo Martins przedstawiła wyniki finansowe. Okazuje się, że w pierwszej połowie tego roku przychody popularnego dyskontu wzrosły o niemal jedną czwartą do ponad 10 mld euro.

Udane półrocze Biedronki

Z danych, które przytacza ISBNews wynika, że w całym pierwszym półroczu 2023 r. sprzedaż ogółem liczona w PLN wzrosła o 24 proc., w tym LFL (bez uwzględnienia nowo otwieranych i zamykanych sklepów) o 20,5 proc., natomiast liczona w euro zwiększyła się o 24,5 proc. rok do roku i wyniosła 10 316 mln euro. W samym drugim kwartale br. przychody wzrosły o 20,4 proc. do 5,48 mld euro.

– W II kwartale główna marka Grupy zwiększyła różnicę między inflacją swojego koszyka a inflacją cen żywności w kraju. Wysiłki te zostały docenione przez polskich konsumentów, a sieć zwiększyła sprzedaż o 2 mld euro, zwiększyła wolumeny i nadal zdobywała udziały w rynku – informuje Jeronimo Martins.

Spółka informuje, że w tym roku roku wydatki na inwestycje mogą być zbliżone do tych z zeszłego roku i wynieść ok. 1 mld euro (z czego ok. 45 proc. w Polsce).

Cała grupa Jeronimo Martins miała w drugim kwartale br. 217 mln euro zysku netto (ok. 960 mln zł), co oznacza wzrost o 24,8 proc. Przychody wzrosły w tym okresie o 21 proc. do ok. 7,709 mld euro.

W pierwszej połowie tego roku sieć Biedronka otworzyła 50 sklepów (37 netto) i przebudowała 164 lokalizacje. Na koniec czerwca sieć liczyła 3 432 placówek. W tym roku sieć planuje jeszcze dodać 130-150 lokalizacji do swojej sieci sklepów.

Kolejne obniżki cen

Tymczasem w tym tygodniu Biedronka ponownie obniżyła ceny regularne kolejnych produktów (pierwsza obniżka miała miejsce dwa tygodnie temu). Od 25 lipca po niższej cenie można nabyć m.in. ser żółty Liliput Światowid 350 g w cenie 7,99 zł (stara cena regularna 8,94 zł za opakowanie), chleb tostowy pełnoziarnisty 500 g w cenie 3,19 zł (wcześniejsza cena 3,57 zł), czy jogurt pitny Fruvita Pure Mix 250 g w cenie 2,05 zł (stara cena regularna 2,47 zł).

– Jako pierwsi na rynku obniżyliśmy ceny regularne podstawowych produktów w związku ze spadającą inflacją. Teraz do tej listy dodajemy kilkadziesiąt kolejnych i, co warto podkreślić, są to ceny regularne, a nie ceny promocyjne, do których atrakcyjności zdążyliśmy już przyzwyczaić naszych klientów. Obniżka cen regularnych, kiedy tylko pozwala nam na to sytuacja rynkowa, to wyraz troski o portfele naszych klientów, dzięki czemu mają oni możliwość zrobienia zakupów w jeszcze niższych cenach – podkreśla Wojciech Kozar, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.

