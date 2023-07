Plus Bank stracił miliony zł na nieuczciwych kredytach. W ręce CBA wpadło sześć osób

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali sześć osób, które podejrzane są o wyłudzenie kredytów w Plus Banku. Podejrzani mieli się posługiwać nierzetelnymi dokumentami.

Plus Bank oszukany na 200 milionów złotych

„Zgromadzony materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego wskazuje, że w okresie od 24 września 2014 roku do 29 marca 2018 roku w Warszawie i innych miejscowościach doszło do nadużycia i działania na szkodę Plus Bank S.A. W 2019 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w tej sprawie osiem osób, w tym dyrektora banku, w związku z podejrzeniem wyrządzenia szkody majątkowej i udzieleniem kredytu na zakup centrum wystawowego, stosując niedozwolone przepisami prawa zabezpieczenie kredytu” – czytamy w komunikacie CBA.

Poza kwotą 200 milionów złotych, które w ramach przestępstwa miał utracić Plus Bank, CBA bada także sprawę potencjalnej utraty przez Skarb Państwa 38 milionów złotych z tytułu nienależnego zwrotu podatku VAT.

CBA zatrzymało sześć osób

Zebrane przez CBA dowody pozwoliły postawić zarzuty kolejnym sześciu osobom. 25 lipca funkcjonariusze zatrzymali w Warszawie, Otwocku i Gdańsku wszystkich podejrzanych.

„Zatrzymani to prezesi i byli prezesi spółek, które uzyskały wielomilionowe kredyty inwestycyjne, pożyczki hipoteczne oraz kredyty obrotowe na podstawie nierzetelnych oświadczeń oraz dokumentów, które miały wpływ na uzyskanie dodatkowych środków finansowych. Podejrzani w celu osiągnięcia korzyści majątkowych nadużywali uprawnień, które wynikały z pełnionych funkcji oraz kompetencji” – czytamy w komunikacie CBA.

W wyniku przeprowadzonych przeszukań miejsc przebywania osób zatrzymanych zabezpieczono nośniki elektroniczne w postaci telefonów komórkowych i laptopów oraz środki finansowe w wysokości 6 600 euro i 20 000 złotych.

