W tym banku wniosku o „Bezpieczny kredyt 2 proc.” nie złożysz

Od 3 do 27 lipca złożono 12,5 tys. wniosków w ramach programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc”. i podpisano około 250 umów. Wnioski mogą składać klienci 5 banków prowadzonych w formie spółki akcyjnej oraz wielu banków spółdzielczych. Zanim instytucje przystąpiły do programu, musiały zawrzeć porozumienie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wkrótce składanie wniosków o kredyt z dopłatą będzie możliwe w innych bankach, ale wiadomo już, że po kredytu z niższą prowizją nie ma co szukać w Banku Millennium.

Bank Millennium nie będzie udzielał kredytów z rządową dopłatą

Wiceprezes Millennium Fernando Bicho podczas telekonferencji z dziennikarzami poinformował, że reprezentowana przez niego instytucja do programu nie przystąpi.

— Analizujemy temat, ale w najbliższej przyszłości nie rozważamy dołączenia do programu. Nie wiąże się to z programem jako takim, ale wiąże się z trudnością realizowania finansowania długoterminowego w warunkach prawnych w Polsce. Utrzymujemy produkcję kredytów hipotecznych raczej na minimalnym poziomie, chyba że znajdziemy się w warunkach większej pewności prawnej — powiedział Millennium Fernando Bicho cytowany przez portal ISBNews.

Gdzie po „Bezpieczny kredyt 2 proc”?

Wnioski o kredyt z rządową dopłatą można składać w:

Alior Banku, Banku BPS i Bankach Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Pekao SA, Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie, PKO BP, SGB-Bank, VeloBanku, Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

Ile można zaoszczędzić z „Bezpiecznym kredytem 2 proc”?

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu z rządowym wsparciem wynosi od 3,58 do 5,22 procent. Dla standardowych hipotek RRSO wynosi około 9 procent – przekazali eksperci porównywarki rankomat.pl. Dodali, że najkorzystniejsze warunki oferuje obecnie Bank BPS. – Z analiz ofert banków, które dołączyły do programu wynika, że warunki kredytów ze wsparciem rządowym są zdecydowanie lepsze niż dotychczasowa oferta komercyjna. Program Bezpieczny kredyt 2 procent może spowodować, że wielu klientów będzie mogło w końcu zdecydować się na zakup pierwszego własnego mieszkania lub domu – stwierdził ekspert porównywarki Wojciech Piesta.

Najniższe RRSO dla kredytu hipotecznego, który nie jest częścią rządowego programu wsparcia, wynosi obecnie ponad 8 proc. To oznacza, że kredyty, które są udzielane w ramach rządowego programu, oferują nie tylko niższe raty na start, ale pozwalają także zaoszczędzić znaczną kwotę na spłacie przez cały okres kredytowania. – Mówimy o kwotach liczonych w setkach tysięcy złotych – dodał Piesta.

